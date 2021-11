Choque múltiple: murió matrimonio que iba en camioneta y conductor de otro auto

Un matrimonio que iba en una camioneta y el conductor de otro vehículo murieron esta mañana cuando tres automóviles chocaron en la ex ruta 8, a la altura del partido bonaerense de José C. Paz, informaron fuentes viales.



El siniestro ocurrió pasadas las 5 en la avenida Presidente Arturo Illia (ex Ruta 8) y la calle Jorge Newbery, en el límite entre entre los partidos bonaerenses de José C. Paz y Malvinas Argentinas, donde chocaron tres camionetas, una Ford Ecosport y dos Chevrolet Meriva por causas que se tratan de establecer.



Como consecuencia de la colisión, el matrimonio que viajaba en la camioneta Ford, identificados como Federico Romani y Gabriela Mendoza, y el conductor de una de las Meriva murieron en el acto, mientras que el restante conductor y su pareja resultaron heridos con politraumatismo.



Poco después, personal policial y ambulancias del servicio de emergencia concurrieron al lugar para asistir a los heridos, quienes fueron trasladados a un hospital de la zona, donde quedaron en observación, explicaron las fuentes.



Interviene en el hecho personal de la policía bonaerense, de la comisaría 1ra. de José C. Paz, y de la UFI 4 descentralizada de Malvinas Argentinas, que depende del Departamento Judicial de San Martín.