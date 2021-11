Caso Araceli Fulles: tres personas fueron condenadas a prisión perpetua

Tres acusados por el femicidio de Araceli Fulles (22) fueron condenados este jueves a perpetua. La pena máxima recayó sobre Carlos Casalz, Hugo Cabañas y Marcelo Escobedo. Tras el veredicto, el tribunal ordenó su inmediata detención.



Araceli fue hallada asesinada el 27 de abril de 2017, luego de 25 días de búsqueda. Su cuerpo había sido enterrado debajo de escombros en una casa de José León Suárez, partido de San Martín.



"Esperamos la perpetua. Aguardamos el resultado con mucha ansiedad. Ojalá ellos tengan su merecido. Luego de estos 4 años y 7 meses de lucha esperamos que sea algo positivo que nos permita seguir", había adelantado Mónica Ferreyra, madre de la víctima, en la previa del veredicto.i



En los alegatos, tanto la fiscal Mariana Piwarczuk como el abogado querellante, Diego Szpigiel, solicitaron la pena de prisión perpetua para Casalz, Cabañas y Escobedo, quienes finalmente fueron condenados, pero pidieron no estar presentes al momento de la lectura de la sentencia.



En tanto, no fueron acusados Hernán Rodrigo Badaracco, Carlos Antonio Ibarra, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos, quienes habían llegado al juicio en calidad de imputados.



"Desistimos de la acusación de estas cinco personas ya que no había elementos probatorios para considerar que se dirigieron hacia el corralón donde tuvo lugar el crimen", indicó Szpigiel, abogado de la familia Fulles, quien en cambio remarcó que eran "contundentes" las pruebas contra los tres condenados.



"Casalz era el dueño del corralón donde el perro marcó la presencia del cuerpo de Araceli y era la única persona que tenía la llave que permitía dar acceso al lugar. A Cabañas se lo ve a las 7 de la mañana dirigirse hacia el corralón mediante las filmaciones de cámaras de seguridad. Y, por último, se probó que Escobedo no estuvo en su casa y utilizó su coche para ocultar el cuerpo de Araceli", detalló.