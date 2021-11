Sospechan de miembro de una fuerza de seguridad por contrabando de combustible

Se han vuelto cotidianos los operativos que detectan operaciones de contrabando en las costas del río Uruguay. Esta vez no fueron bolsas con ropa ni artículos electrónicos, sino el tan valioso combustible, que en Argentina se consigue a un precio ínfimo en comparación con su costo en el Uruguay. No obstante, aún no está claro si lo sucedido se inscribe en un abortado intento de pasarlo para el otro lado del río.



El caso reviste otra particularidad: al momento de identificar a quien merodeaba la costa a bordo de un vehículo en cuyo baúl había varios bidones de gasoil, la policía cayó en la cuenta que se trataba de un integrante de una fuerza de seguridad nacional.



En efecto, a eso de las 8 de este miércoles, personal de la policía motorizada efectuaba una recorrida de rutina en la zona del Nébel, en Concordia, cuando detectó, en calle Mayor Quinteros y el río Uruguay, a un hombre que se conducía en un Volkswagen Bora, color negro, dominio JGN-918, en compañía de una mujer.



Cuando el efectivo policial divisó en el baúl los 3 bidones de gasoil, de 20 litros cada uno, el sujeto no pudo disimular su nerviosismo y atinó a esgrimir como excusa que el combustible pertenecería a la fuerza de seguridad en la cual presta servicios y que a él le fue asignada la tarea de “resguardarlo”. De ser así, no quedó claro por qué lo transportaba en un vehículo particular.



Ante el confuso hecho que involucra a un integrante de una dependencia nacional, desde la Comisaría Décima, con jurisdicción en la zona, se dio parte de lo ocurrido al fiscal en turno, el Doctor Fabio Zabaleta. (El Entre Ríos)