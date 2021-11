Chocó por conducir alcoholizado y lo detuvieron porque agredió a su pareja

Un accidente demandó la intervención del personal policial de las comisarías de Ramírez y de Camps anoche en un camino vecinal que une ambas comunidades; tras la intervención de los inspectores de Tránsito municipal de Ramírez, quienes practicaron el test de alcoholemia a uno de los conductores partícipes de la colisión, ya que presentaba síntomas compatibles con ingesta alcohólica, se confirmó que esta persona tenía 2,54 gl. de alcohol en sangre.



"Se le retuvo el vehículo en el que se conducía, por no contar con la documentación pertinente y dado el nivel de alcohol comprobado mediante el test. En ese momento, el conductor -de 38 años de edad-, fue retirado del lugar por un familiar, sin efectuar ningún tipo de inconveniente al desarrollo del procedimiento", comunicó a FM Estación Plus Crespo el jefe de la comisaría de Ramírez, Luis Eduardo Arias.



El jefe de la seguridad de Ramírez relató que la intervención no terminaría allí, sino que sorpresivamente el mismo protagonista generó una instancia posterior: "Pasado un tiempo prudencial, el conductor testeado efectuó ademanes de pelea en su domicilio de Estación Camps, produciéndose una situación de violencia en el seno de su hogar y en el exterior. Ante el requerimiento de nuestra presencia, fue detenido y trasladado a la Jefatura Departamental Diamante, donde quedó alojado por Infracción a la Ley Provincial Nº 3815, que sanciona la ebriedad y el desorden público. Asimismo, se recepcionó la denuncia de su concubina, por Violencia Familiar".



"En relación a la agresión a su pareja conviviente, el Juez de Paz de Ramírez impartió en forma inmediata las medidas de resguardo para la víctima y restricciones pertinentes al agresor", precisó el funcionario policial.