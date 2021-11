Escracharon a dos jóvenes por supuesto abuso: no hay denuncia y son amenazados

Foto: Los jóvenes fueron a Tribunales para esclarecer el caso.

En las últimas horas dos jóvenes de 20 años realizaron una denuncia por calumnias e injurias luego de que ambos hayan sido escrachados en redes sociales por haber abusado de una joven en una fiesta clandestina que se realizó en el barrio San Isidro, en la ciudad de Gualeguaychú.



Además, también informaron que hasta el momento ninguna mujer había realizado una denuncia por abuso sexual en dicha fiesta, y que jamás llegaron a la justicia los hechos que se relatan en una publicación realizada en Facebook e Instagram y que se transformó en viral.



Luego de este escrache, ambos recibieron amenazas. En una de ellas, el mensaje privado enviado por un particular identificado dice: “Flaco pu. . . ca. . . . Pocos huevos se ven que tenés por eso abusás de las pibas. Por feo flaco arruinado, rogá que no te cruce y que averigüe dónde vivís porque te prendo fuego el rancho a vos y a tus amigos”. Debido a al tenor de estos mensajes, no se descarta que en las próximas horas también se radiquen diferentes denuncias por amenazas.



La denuncia por calumnias e injurias realizada por los jóvenes de 20 años escrachados quedó en mano de la fiscal Natalia Bartolo, quien manifestó su preocupación por el hecho de que cada vez es más frecuente que se realicen escraches en redes sociales y no presentaciones en la Justicia, llevando a los escrachados a realizar acciones judiciales para frenar el rumor.



Los protagonistas de esta denuncia son Nazareno y Luciano, dos jóvenes que fueron escrachados por un aparente perfil falso, en el cual los acusaban de “manosear por todos lados” y de “ser abusadores” y que “ya se había hecho una denuncia” en su contra, algo que desde Fiscalía desmintieron.



Según informaron al diario ElDía, ambos jóvenes de 20 años trabajan de albañiles y admiten haber ido a la fiesta en el barrio San Isidro, pero se mostraron sorprendidos por lo publicado en redes sociales. Aunque la misma no habría llegado a la justicia, según los jóvenes mencionados y la madre de los mismos, sí la condena social y amenazas gravísimas también por las redes sociales. La denuncia “social” habría sido efectuada por una chica que estuvo en una fiesta clandestina hace dos semanas.



“Nos escracharon por un supuesto abuso, un manoseo que nunca existió hace dos semanas en una fiesta clandestina a la que asistimos en la zona del barrio San Isidro”, afirmaron.



“A nuestros celulares llegaron mensajes diciéndonos que nos iban a matar, que éramos unos violines, que nos iban a prender fuego la casa, mensajes por el estilo”, detallaron.



“Hicimos captura de pantalla de todos los mensajes que recibimos nosotros y nuestras familias y para que esto se aclare debidamente realizamos una denuncia en Fiscalía, luego de que nos asesoráramos con un profesional del derecho”, informaron.



El escrache se conoció el lunes pasado, una semana más tarde que cuando se realizó la fiesta clandestina, y el martes ambos se presentaron en Jefatura, donde les indicaron que radicaran la denuncia en la Comisaría Tercera, que es a donde pertenecemos por jurisdicción. El miércoles mismo, se dirigieron a la comisaría y luego a la Fiscalía”.



“Queremos iniciar acciones legales por difamación, calumnias e injurias, además de las amenazas. El daño que nos hizo esta noticia falsa es muy grave”, señalaron.



Por su parte, Marta, madre de Luciano, dijo que “vive con temor por su hijo y por toda la familia, particularmente su hijo menor de siete años. No sé qué puede llegar a pasar con estas falsedades que se publicaron. Personalmente hablé con la fiscal y ella misma me dijo que no hay denuncia alguna y que se van a investigar las amenazas a nuestros chicos”.