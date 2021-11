Falleció bebé que tenía muerte cerebral: las lesiones eran "típicas de zamarreo"

Un bebé de un año y medio que ingresó en grave estado a un hospital pediátrico de Mendoza falleció anoche y tras la muerte detuvieron a la madre y a su pareja por el presunto maltrato.



Todo comenzó el domingo, cuando una joven llevó a su hijo a un centro de salud ubicado en el departamento mendocino de Las Heras, cercano a la capital provincial, y por la gravedad del cuadro la médica de guardia lo derivó al hospital pediátrico Humberto Notti.



Allí otra profesional trató al niño por una hemorragia subaracnoidea y subdural retiniana bilateral, cuyo diagnóstico puede coincidir con el "síndrome de bebé sacudido", detallaron las fuentes consultadas.



El bebé quedó internado en terapia intensiva en ese centro de salud y anoche se confirmó su fallecimiento.



Luego del ingreso del pequeño al hospital sus autoridades dieron intervención a la Fiscalía de Homicidios por el presunto maltrato infantil y la fiscal Andrea Lazo ordenó la detención este miércoles de la madre del bebé y de su pareja en averiguación de los hechos, quienes según trascendió, habrían incurrido en algunas contradicciones.



En ese marco, se investiga si se trató de un hecho accidental o intencional.



Se espera que la fiscalía interviniente acceda a la autopsia correspondiente en las próximas horas para tener precisiones y definir la situación procesal de la pareja detenida.



Lo que averiguaron los investigadores

Todo comenzó el martes a las 11, cuando se tomó conocimiento de que habían ingresado al Centro de Salud Nº26 al pequeño de un año y siete meses. Ante la gravedad de su cuadro, lo trasladaron al Notti.



Personal de Investigaciones llegó hasta el hospital de calle Bandera de los Andes donde se le informó que la mujer había llevado al más chico de sus hijos -tiene un varón más grande- para que recibiera atención médica. Una profesional les contó a los detectives que el pequeño ingresó a las 12.40 con mal estado, en general, de salud.



Los primeros actos fueron realizar intubación y una tomografía de cerebro. Así fue como "constataron signos de un cuadro clínico derivado de maltrato infantil", debido a que presentaba lesiones "típicas" del síndrome de shakenbaby (zamarreo de bebé), de acuerdo con un informe al que accedió el diario El Sol de Mendoza.



Los mismos consisten en sangrado en región anterior y posterior del cerebro de la criatura y sangrado de retina, respecto de lo cual, la médica señaló que esa cantidad de lesiones no se pueden provocar de otra manera que no sea por maltrato.



Luego, los investigadores se dirigieron a hablar con la madre del que pequeño contó que se encontraba con su pareja y sus hijos y que salió de su domicilio en horas de la mañana.



Agregó que, cuando regresó, el joven le dijo que había cambiado al bebé y que, aparentemente, se había golpeado la cabeza durante la noche.



Debido a esto, como la criatura no reaccionaba, decidieron "zamarrearla" y trasladarla después al centro de salud más cercano.



Si bien en la vivienda también se encontraban la abuela del niño y la pareja de ella, no serían investigados por el momento.



Fuentes policiales y judiciales detallaron que las declaraciones no cuestionaron a la madre de la criatura ni a su pareja (la mayoría de los testigos declararon a favor de ambos) pero hubo algunos indicadores que motivaron que queden aprehendidos.



Uno apuntaba a una serie de contradicciones que presentaron los sospechosos a la hora de hablar con los pesquisas.



Por todo esto, la fiscalía iba a esperar el resultado de los estudios forenses (necropsia) para definir si imputaba o no a Delgado y a Pallero. Ambos quedaron alojados en la Subcomisaría Iriarte de Las Heras.