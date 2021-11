Denuncian a contador por hacer fotos y videos de pasante no vidente en el baño

Un profesional de la zona de San José, en el departamento Colón, fue denunciado por una joven que realizaba una pasantía en su estudio contable, luego que lo descubrieran tomando fotos y grabando videos de la mujer no vidente, cuando ella iba al baño.La situación habría revelada por empleadas del contador, quienes contaron lo sucedido a la víctima.. Se secuestró material informático y se impusieron medidas de coerción al contador respecto de la víctima.“El 28 de octubre se realizó una denuncia por violencia de género en el Juzgado de Paz de la ciudad de San José, puesto que el acusado, Alberto Luis Aguilera,”, afirmó el abogado de la víctima, Lucas Etchichury.“La denunciante es una persona no vidente, por lo cual, ella nunca pudo percatarse de la existencia de estas cámaras ubicadas en el baño”, dijo el letrado y contó que “tomamos conocimiento de la situación, comenzaron a ingresar videos e imágenes, ya que el celular está emparejado con la misma cuenta de Gmail”, explicó Etchichury.“Pudimos ver que había videos que habían sido captados por este sujeto, con mi clienta en los mismos, pero ella no se había percatado, hasta que sus compañeras le informaron lo que pasaba”, afirmó el abogado.Tras la denuncia,este tipo de archivos audiovisuales”, señaló., porque se había declarado que tenía la foto de una menor desnuda y eso es una cuestión que se tendrá que determinar más adelante y en cuyo caso, si se trataría de un delito”, sostuvo Etchichury a“El personal de Técnicas Especiales, en la capital entrerriana, realizará el peritaje sobre los elementos informáticos secuestrados”, señaló el abogado de la víctima, sobre quien afirmó que “está muy afectada por lo sucedido. Ella, no puede salir a la calle”, dijo.A la víctima del hecho, “se pidió protegerla con un botón antipánico. Además,”, afirmó Etchichury.