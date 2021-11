Niño abusado por banda de menores: investigan si ya habían atacado a la víctima

Policiales Denuncian que niño de 10 años fue abusado por cinco menores y quedó internado

Se conoció que hace unos días,. Desde la justicia entrerriana, se confirmó la semana pasada que se iniciaron actuaciones en el caso y se indicó que, los supuestos autores ya están identificados. A los mismos, se les impuso medidas de coerción y designaron sus abogados defensores.”, señaló.La causa abierta sobre el gravísimo hecho, avanza y el abogado de la familia de la víctima dio cuenta de los pasos que se llevan a cabo en la misma. Al dialogar condel ataque sexual contra el niño. “Desde la semana pasada que se realizó la denuncia, ya se tomaron algunas declaraciones testimoniales, y este martes, se avanzó con testimoniales a niños mediante”, explicó el letrado.Al mismo tiempo, sostuvo que “faltaría la declaración de la víctima, es decir, el niño que sufrió este horrendo abuso y”, dijo.”, resaltó.“El caso es grave porque todos los involucrados son menores. Es un hecho que nos debería interpelar como sociedad, ya que los victimarios tienen entre 13 y 17 años de edad y por eso, es compleja la situación”, afirmó Cozzi y se refirió a la salud de la víctima. “El menor que fue víctima del ataque sexual”, indicó.”, remarcó.En referencia al hecho, el abogado que representa a la familia de la víctima, contó a, le contó a su madre sobre el hecho y se advirtió del hecho, que podría haber terminado de una manera más grave”, consideró Cozzi.”, explicó.Esta semana, trascendió que hubo amenazas contra la víctima y familiares de los testigos. “Incluso, se está tratando de cautelar la situación porque ha habido amenazas por parte de estos chicos y a allegados a la víctima y allegados a los testigos”, contó Cozzi y relató que “no queremos que pase a mayores y puedan declarar de manera libre y sin ningún tipo de presión”, afirmó.Según el abogado, las amenazas ocurrieron la semana y, “ahora, nos acabamos de enterar de una nueva amenaza, la cual ya la advertimos a las autoridades para que cesen de estos actos molestos,”, subrayó.Los apuntados por el horroroso abuso “son todos chicos de Viale, que en la ciudad se conocen, y el grupo de chicos, tiene un nombre concreto y se hacen apodar con un nombre particular”, resaltó el abogado y no descartó que haya sucedido un hecho similar con anterioridad. Cozzi no descartó que la víctima sufriera“Estamos en, concretamente, si a la víctima,, de un abuso sexual”, explicó el letrado.El abogado aclaró que “por el momento, no tenemos elementos suficientes para decir que los menores actuaron influenciados por el chico de 17 años, son cuestiones que se analizan, pero a partir de la Gesell, hay elementos para analizar cómo sucedió el hecho, pero entendemos, que con”, concluyó.