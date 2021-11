“Mi madre me habla en la cabeza”, dijo hombre que se cree gato

En sus dichos de este martes, describió cómo vivía en su hogar autopercibiéndose como gato, un motivo por el cual aún se debate su inimputabilidad: la defensa sostiene que debe cumplir su condena en un psiquiátrico y la fiscalía sostiene que puede ser imputad

, dijo el acusado ante el jurado popular que lo juzga por doble homicidio, en lo que es su primera declaración judicial desde que fue detenido en 2019.Según informaron, Pereg decidió hablar por voluntad propia y someterse a las preguntas de sus abogados, las cuales respondió con evidentes dificultades para pronunciar las palabras y armar frases.Acerca de lo sucedido, el acusado afirmó: "Cuando me detuvieron justo encontraron supuestamente los cuerpos. En los allanamientos no encontraron nada. Han secuestrado a mi madre y a mi tía.", dijo.En este sentido, acusó a la policía de haber plantado los cuerpos hallados en su terreno y afirmó que él nunca vio ningún cadaver. "No sé dónde están. Yo jamás vi un cuerpo. La Policía y la Fiscalía plantaron los cuerpos", confirmó en el Polo Judicial.o, cumpliendo condena de prisión perpetua efectiva.. Cuando me ponía la máscara en la cara y actuaba como persona me costaba mucho. Podía estar así como cinco o seis horas”, explicó el israelí.Y agregó sobre su pasado: "He vivido en una burbuja cerrada. Después de que abrí los ojos en la Universidad fui al Ejército, vi lo malo que hacen y no pude aguantar. Ahí estuve ocho meses encerrado en la habitación de la casa, hasta que decidí convertirme en un gato. Andaba desnudo por la calle y marcaba territorio. Perdí el control de mi cuerpo entonces hablé con mi madre y decidí escapar".También señaló que cuando llegó a Argentina "tenía un grupo de criaturas de dos patas" que lo ayudaban porque estaba solo.Finalmente, aseguró que no puede vivir en este mundo porque no se puede relacionar con nadie más que con su mamá y su abuelo. "Tengo paranoia. No puedo aceptar este mundo porque es muy feo. No quiero saber nada", concluyó.Este miércoles, el jurado popular compuesto por 12 ciudadanos mendocinos definirá si se lo declara culpable. (Fuente: Clarín)