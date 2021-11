Admitió que prendió fuego y mató a la novia de su ex: acordó 22 años de prisión

Un año fue el tiempo que demoró la Justicia en resolver la causa de Yanina Diez. La joven de 27 años roció con nafta y prendió fuego a Karen Montegro (22) cuando bajaba de un colectivo junto a su novio, Fernando Rojas (25), expareja de la autora del crimen.En aquel momento, la joven de 22 años falleció a causa de las graves heridas mientras que Rojas (novio de la víctima) salió herido pero siempre estuvo fuera de peligro. Este lunes, la imputada confesó ser la autora del hecho y solicitó, junto a su defensa, un juicio abreviado para cerrar la investigación.Yanina Diez pactó la pena de 22 años junto a la Fiscalía de Homicidios para evitar una posible prisión perpetua en un juicio por jurado. De este modo, los fiscales de Homicidios Fernando Guzzo y Claudia Ríos retiraron la agravante de la alevosía (atacar en estado de indefensión). La carátula final de la causa fue homicidio simple en perjuicio de Montenegro y homicidio agravado por el vínculo de tentativa en relación con su ex pareja.Diez ya tenía antecedentes desde el 2011, cuando fue acusada en una causa de lesiones leves dolosas en Las Heras. Además, un año después se la investigó por un hurto simple en grado de tentativa en Guaymallén y por un encubrimiento simple en Las Heras, mientras que en 2017 se vio involucrada en tres hechos de lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo.Sin embargo, ella no es la única de esta historia que tiene roces con la Justicia. Hace unos meses, la mujer denunció que Rojas la maltrató y abusó de ella durante el tiempo que convivieron. La fiscalía encontró pruebas a partir de estos dichos, por lo que imputó y mandó al penal a este hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal.Según la reconstrucción que hizo la justicia a través de las declaraciones de los testigos y de las filmaciones de la cámara de seguridad, las víctimas se bajaron de un colectivo alrededor de las 7 de la tarde del 29 de diciembre, cuando fueron interceptados por Yanina Diez. La mujer de 27 años llevaba una botella de combustible en la mano con la que comenzó a salpicarlos a ambos.Rápidamente el combustible se convirtió en llamas y la agresora escapó por una de las calles lindantes. Los heridos empezaron a correr por la vía pública, hasta que llegaron a la casa de Karen Montenegro. Allí una ambulancia los trasladó al hospital Lagomaggiore de Las Heras, donde ambos fueron internados por las quemaduras de alto grado.Rojas siempre estuvo fuera de peligro, a pesar de las graves heridas, pero Montenegro no pudo resistir al daño que le había provocado Yanina Diez. Luego de tres días de lucha, la joven de 22 años murió el 1° de enero.Por su parte, Diez fue detenida un día después del ataque, reconocida por su expareja y por las familiares de la Karen Montenegro, quienes aseguraron que la imputada desde hacía un tiempo venía amenazando a las víctimas porque no aceptaba haber terminado la relación con el hombre.