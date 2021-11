Agredieron a chofer de colectivo, sujetos que “quisieron subir sin pagar”

Un chofer de la línea 73 de la empresa Ersa, del transporte urbano de la ciudad de Córdoba, denunció en un audio que se viralizó que dos pasajeros lo agredieron "enojados por la frecuencia" de los colectivos. El hecho ocurrió en Villa Boedo, según indica Cadena 3, según les dijeron desde la firma.



"Me acaban de poner un cuchillo en el cuello una pareja de pasajeros que quisieron subir sin pagar, enojados por la frecuencia", relató el trabajador, Ezequiel Castaña, de 32 años.



"Antes de bajarse, el tipo me pegó una cachetada y la mujer me puso el cuchillo. Apreté el botón antipánico y nadie me contestó. Sabía que iba a pasar esto", agregó.



Marcelo, otro chofer de Ersa, dijo que viven "una inseguridad terrible", y marcó la existencia de otro tipo de situaciones que afectan su vida laboral.



Cadena 3.