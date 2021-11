Robó una moto y quedó registrado: el malviviente estaría identificado

Robaron una moto del interior de un garaje en Paraná. El hecho se produjo el pasado viernes alrededor de las 16:20 horas, en calle Roberto Satler, en el barrio Santa Lucia. La cámara de seguridad de una vivienda de la zona, registró el momento en que el delincuente sale con la moto y le da arranque en la calle.“Ese día saqué la camioneta del garaje, tipo 16:10, cerré el portón, pero sin llave. A los 10 minutos me llama mi hijo y me cuenta que nos habían robado y que trato de correrlo al delincuente. El malviviente se metió en nuestra casa, sacó una de las motos que teníamos y salió, en la bajada de la calle, le dio arranque y se fue”, contó aJavier Magioni, el damnificado.Según relató, el malviviente “es un joven de 20 años que siempre andan pidiendo por la zona. Es un hecho lamentable, porque con la necesidad que hay, tratamos de ayudar, pero esta gente nos está controlando”, expresó. Seguidamente agregó que “estamos pasando momentos de inseguridad, de bronca en toda la familia”.La moto robada se trata de una Skua 150Cc, Negra con dominio 071LKD. “A la moto la hicimos casi nueva, no tiene grabada la marca porque la pintamos entera de color negra”, detalló.“El que nos aporte algún dato, será agradecido por una recompensa monetaria”, comentó Javier y dejó su celular: 154 728 490Al finalizar, dijo: “Nos manejemos mucho en moto y es mucha la impotencia, porque en esos casos tal el joven, tenía algún arma y le hacía algo a mi hijo”.La denuncia está radicada en la comisaria 13.