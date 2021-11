Denuncia que le secuestraron la moto de forma indebida y no se la devuelven

Selva Machuca contó que el hecho se registró este lunes en calles Jorge Newbery y José Arévalo, de Paraná, cuando una camioneta perteneciente a la Comisaría 15 le llevó la moto, la cual no estaba en circulación.



Según explicó la vecina a Elonce TV, su hija “estaba parada arriba del rodado, sin casco y sin documentación, pero ella no estaba manejando, me estaba esperando porque yo estaba en el supermercado”. En ese momento, pasaron los policías y le incautaron el rodado.



Los efectivos, le indicaron a la joven que debían presentarse en la comisaría para poder recuperar el rodado, pero ello no ocurrió. “Yo tengo toda la documentación, vine corriendo a buscar mi moto y el señor que está en la Comisaría me insultó, me dijo que era una irresponsable y que me iba a esposar. Simplemente quiero mi moto porque tengo toda la documentación. Vine a traerla pero me dice que ahora tengo que pagar la multa y que tienen que trasladar la moto. Yo no quiero que eso pase, porque la otra vez me la rompieron toda”.



“Nadie me quiere dar la moto”, reclamó Machuca y agregó: “Es mi herramienta de trabajo y la quiero ahora”.



La mujer exhibió toda la documentación correspondiente de la moto, incluso tenían los cascos de protección. Elonce.com