Un bebé murió tras una cesárea de urgencia por un accidente de tránsito

Foto: Un bebé murió tras una cesárea de urgencia por un accidente Crédito: El Liberal

Una joven que cursaba un embarazo de 7 meses tuvo que ser hospitalizada de urgencia tras haber resultado herida en un accidente de tránsito que se registró en la mañana del sábado. Fue sometida a una cesárea, pero su bebé no sobrevivió. Ocurrió en la provincia de Santiago del Estero. El siniestro derivó en la detención de un automovilista que sería oriundo de Salta. La mujer continuaba hasta ayer internada.



El choque

El accidente se registró en la ruta 9, kilómetro 1212, a la altura de la localidad santiagueña de Mansupa, por donde circulaba una moto Cerro 150 cc conducida por Segundo Córdoba, de 21 años, quien llevaba como acompañante a Dahiana Dalma Paz de 27 años, quien cursaba un embarazo avanzado.



Los heridos fueron trasladados al Centro Integral de Salud (CIS) de La Termas desde donde se informó que la mujer presentaba fracturas expuestas con complicaciones por los múltiples traumatismos. Fue derivada urgente al Hospital Regional de la capital santiagueña, mientras que el conductor presentaba traumatismos leves y quedó en observación.



Fuga

De acuerdo con los informes policiales, los heridos habrían sido embestidos por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga luego de protagonizar el accidente.



Posteriormente y contando con los datos del rodado mayor la policía logró interceptar un automóvil Toyota Corolla gris conducido por Franco Luciano Pascual, (20), con domicilio en San Ramón de la Nueva Orán, Salta, publica el diario El Liberal.



En las pericias dispuestas por la fiscal Melissa Deroy se constató que el automóvil presentaba daños en el lateral derecho. El conductor quedó en calidad de aprehendido.



Bebé no sobrevivió

La joven continuaba internada en estado delicado. El accidente se convirtió en tragedia después de que los médicos informaran que tuvieron que practicarle una cesárea de urgencia. Pero el bebé prematuro no sobrevivió y ayer minutos después de las 8 se informó su muerte.