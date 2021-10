Desesperada búsqueda de Atuel en Paraná, el adolescente que no regresó a casa

Policiales Buscan en Paraná a un adolescente que salió de su casa en bicicleta y no regresó

“Hasta ahora no se sabe nada”

Su padre, junto a familiares y amigos, pasaron la noche recorriendo las calles de la ciudad en su búsqueda pero hasta el momento no se tienen datos sobre su paradero., fueron las escuetas palabras que el padre le comunicó a. Es que el hombre radicó la denuncia por la desaparición de su hijo en sede de comisaría decimosegunda y desde entonces, buscó en cada punto donde el adolescente podría haber llegado a estar, sin novedades.Se ausentó de su domicilio de calle Gobernador Crespo de Paraná este sábado a las 14 y no se tienen noticias de él desde entonces, pudo saberComo características físicas, el joven presenta cabellos color rubio corto, mide 1.90 de estatura, ojos celeste de contextura física delgada, vestía pantalón corto tipo short color negro y remera musculosa color celeste y zapatillas deportivas color negra de lona.Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial o comunicándose a cualquier comisaría.; ayer, todos sus compañeros del colegio lo estaban buscando, interrogaron a todos, pero hasta el momento no sabemos nada”, comentó ala mamá de la novia de Atuel.La mujer. “Mi hija se comunicó con él por mensaje a las 14.30 y después no supimos más nada”, aseguro.En la oportunidad, refirió que; eso lo devastó y sabíamos que estaba cansado”.Al momento de ausentarse de su hogar vestía unas zapatillas negras, short negro y una musculosa celeste. Iba equipado con una mochila verde con negro, pero no llevaba su teléfono celular encima, por lo que no puede ser ubicado por esa vía.El joven es alumno del sexto año del Colegio Don Bosco y la comunidad de ese establecimiento está preocupada por su paradero. De hecho, los grupos de WhatsApp han comenzado a difundir su fotografía con la búsqueda.“El padre nos dijo que salió de la casa en horas de la tarde, iba en su bicicleta con destino al club Sirio Libanes, donde practica fútsal, pero no regresó”, comunicó ael subjefe de la comisaría decimosegunda, Hugo Paniagua.