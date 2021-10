Buscan en Paraná a un adolescente que salió de su casa en bicicleta y no regresó

Atuel Krieger, de 17 años, salió de su casa este sábado a la 14 rumbo al club Sirio Libanes para su práctica de fútsal pero caída la noche no regresó a su casa.“El padre nos dijo que salió de la casa en horas de la tarde, iba en su bicicleta con destino al club Sirio Libanes, donde practica fútsal, pero no regresó”, comunicó ael subjefe de la comisaría decimosegunda, Hugo Paniagua.Según lo que informó el funcionario policial, a Atuel “se lo busca por todos lados” dado que no se cuenta con un lugar preciso en el que podría llegar a estar. Se comunicó la novedad a todas las comisarías de la ciudad, a Minoridad y a la Fiscalía de Menores.Atuel salió de su casa en una bicicleta negra, a las 14, en zona de calles Gobernador Crespo y Don Bosco. Al momento de ausentarse de su hogar vestía unas zapatillas negras, short negro y una musculosa celeste. Iba equipado con una mochila verde con negro, pero no llevaba su teléfono celular encima, por lo que no puede ser ubicado por esa vía.Por cualquier información del paradero del joven, los familiares dejaron pedido a la sociedad que se comuniquen a través de los siguientes celulares: 0343 – 154692354 // 0343 – 154644856.El joven es alumno del sexto año del Colegio Don Bosco y la comunidad de ese establecimiento está preocupada por su paradero. De hecho, los grupos de WhatsApp han comenzado a difundir su fotografía con la búsqueda.