Le dieron pena condicional por comprar un motor robado

El imputado reconoció en un juicio abreviado ser autor del delito de Receptación sospechosa de bienes.



La jueza de Garantías Nº7 de Paraná, Carola Bacaluzzo, resolvió hacer lugar al acta acuerdo al que arribaron el fiscal, Mariano Budasoff, y el defensor, Javier Aiani, que acordaron con el consentimiento del imputado YAV, la pena de seis meses de prisión condicional por el delito de Receptación sospechosa de bienes. La jueza le impuso el cumplimiento de normas de conducta por el plazo de dos años. Entre las medidas se destaca que deberá realizar 96 horas globales de tareas no remuneradas por el término de dos años, las que podrán ser sustituidas por un curso de capacitación o por la culminación de la instrucción secundaria.



Fiscalía le atribuyó al imputado que «desde fecha no precisada, pero entre los días 20 de mayo y 20 de junio, ambos de 2020, YAV receptó, pudiendo sospechar su procedencia ilícita, el motor marca Mondial, correspondiente a la motocicleta de la misma marca, modelo 110, que le fuera sustraída violentamente por dos hombres no individualizados a RAY el día 20 de mayo de 2020, aproximadamente a las 14.05, mientras se encontraba en las afueras del domicilio de calle Río Negro de esta capital. Se trata de un hecho constatado por el personal policial el día 20 de junio de 2020, siendo las 17.50, al llevar a cabo el procedimiento de allanamiento y registro autorizado por el juez de Garantías Nº4 de Paraná, en la vivienda ubicada en Barrio 98 Viviendas, habitado por el incurso».



En la sentencia se consignó que la figura legal escogida para tipificar la conducta atribuida a YAV sanciona a “quien, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado, adquiere, recibe u oculta dinero, cosas o efectos provenientes de un delito”, detalla El Diario. No obstante, la exigencia del reconocimiento de los hechos endilgados, tal como lo requiere la herramienta de juicio abreviado, en el legajo se recolectaron evidencias que corroboran la participación y el rol desarrollado por el imputado. En el fallo se destacó que “…siendo el motor un bien registrable es evidente que el acusado lo receptó sin tomar los recaudos necesarios para verificar el legítimo origen del efecto, pudiendo sospechar su procedencia ilícita”.



En el legajo de evidencias aportado por el Ministerio Público Fiscal se destacó la denuncia formulada por RAY, mediante la cual puso en conocimiento de la autoridad policial que dos sujetos no individualizados el 20 de mayo de 2020 a las 14.05, le sustrajeron en forma violenta su motocicleta. Asimismo, se consignó el pedido de secuestro de la motocicleta solicitado a la División Informática de la Policía de la Provincia. El 20 de junio de 2020, funcionarios policiales de comisaria tercera realizaron un allanamiento con orden de secuestro librada por el juez de Garantías N°4, Mauricio Mayer, en una casa ubicada en Barrio 98 Viviendas, habitada por YAV, donde se incautó el motor de la moto que le fuera robada a RAY.