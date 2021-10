Denuncian que niño de 10 años fue abusado por cinco menores y quedó internado

Aberrante hecho

Infancia arruinada

“Arrebatar la inocencia”

Un niño de 10 años fue abusado sexualmente por un grupo de adolescentes en la ciudad de Viale. Uno de los familiares de la víctima, dio detallesSegún indicó, la persona que accedió a dialogar tiene una angustia tremenda, y por ello, brinda su testimonio. Afirman que busca que sirva de advertencia y prevención a las familias de la comunidad.El aberrante hecho, ocurrió este lunes 25 de octubre a las 18, en calle Juan José Paso, entre Rawson y Mendoza. En ese lugar, hCuando estaban en el lugar, aparecieron los adolescentes y sometieron por la fuerza al nene.El familiar afirmó que los involucrados son cinco chicos, dos de 13 años de edad, uno de 14, uno de 15 y uno de 17 años.Con relación a la causa, expresó que hay avances por medio de un abogado particular que está trabajando con la familia.El familiar de la víctima contó aque el niño de 10 años, estuvo internado tres días y ahora, encuentra en un proceso de recuperación.cuando ellos, también tienen hermanos o sobrinos como su víctima. Le arruinaron años de infancia, arruinaron la vida de toda una familia”, dijo la entrevistada al referirse a lo sucedido con el niño.“Al ser menores siento que pueden seguir arruinado familias, impunemente. Para la justicia, al ser menores no pagan por semejantes daños y ellos“Tenemos que cuidar a nuestros inocentes porque la maldad con la que convivimos todos los días, en un segundo, le arrebata la inocencia a cualquiera”, dijo.Asimismo, sostuvo que, en este momento, “hasta nos sentimos amenazados, no podemos salir a los cuatro vientos a decir los nombres, estamos indignados y con toda la bronca y el dolor que nos ahoga.