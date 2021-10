Embarazada baleada: creen que su ex pareja contrató a su sobrino para matarla

El testimonio clave

Las amenazas

Una mujer embarazada de seis meses fue baleada en la puerta de su casa de Remedios de Escalada, y el caso se investiga como tentativa de femicidio. Además, los investigadores creen que la expareja de la víctima planeó el ataque y contrató a su sobrino para matarla.La víctima fue identificada por la policía como Antonella María Piñones, de 33 años. Todo ocurrió alrededor de las 11.30 en la puerta de un domicilio de la calle Alzaga 3100 de la mencionada localidad del partido de Lanús, en el sur del conurbano.A raíz de un llamado al 911, al lugar arribó personal de la comisaría 8va. de Villa Obrera, con jurisdicción en la zona, quien se encontró con Piñones con una herida de arma de fuego en la zona abdominal y otra en una pierna.Momentos después, la mujer embarazada fue trasladada de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital Evita de Lanús, en el cual permanecía esta tarde internada en estado de gravedad. Su bebé murió.Fuentes de la investigación aseguraron que la víctima perdió el embarazo de seis meses de gestación como consecuencia de las heridas que recibió por uno de los balazos a la altura del estómago.Según los voceros, el testimonio de una hermana de la víctima a los policías fue clave para orientar la investigación hacia el ex.La mujer reconoció a uno de los tiradores como el sobrino de la expareja de su hermana, con quien tienen dos hijos en común, y que el ataque se dio cuando al lugar llegó una moto tipo Suzuki con dos hombres a bordo, uno de los cuales descendió y le disparó a su hermana.“El tipo le preguntó ‘¿vos sos Piñones?’ y después empezó a disparar”, agregó la testigo, quien afirmó: “Se escucharon como diez disparos, pero mi hermana recibió cinco balazos, dos en el estómago”.Según esta testigo, el joven que le disparó a su hermana era el sobrino de la expareja, un joven que había salido de la cárcel el martes tras cumplir una condena por el delito de “homicidio”, y que lo llaman por su apodo “Leíto”.Si bien la víctima no realizó denuncias por violencia de género, la semana pasada Piñones recibió amenazas de muerte por parte del padre de su expareja.A su vez, la hermana de la mujer baleada refirió que la expareja la intimidaba con mensajes, y dijo: “El chabón siempre le decía que la iba a matar”, y que “donde la veía en el coche la pasaba por encima”.Un jefe policial aseguró a Télam que se está trabajando con cámaras de seguridad y con los datos aportados por testigos para localizar y detener a los sospechosos.En tanto, se supo que Antonella y su ex tuvieron dos hijos. Todo terminó un año y medio atrás, luego, Antonella volvió a ponerse en pareja y quedó embarazada.Según trascendió, el hombre le reclamaba dinero por la manutención de su hija mayor, de 13 años. Ese podría haber sido uno de los detonantes.La causa, caratulada como “femicidio en grado de tentativa”, quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8, a cargo de María Soledad Garibaldi, del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.