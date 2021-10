Llevaban en una camioneta costillares vacunos y un arma sin documentación

Foto 1/2 El costillar incautado Crédito: Policía de Concepción del Uruguay Foto 2/2

En la noche del jueves, personal policial dependiente de Comisaria Herrera (Departamento Uruguay) recibe el llamado telefónico de un vecino que daba cuenta que en la zona denominada como Rincón del Gená se desplazaba una camioneta con caja térmica, la cual no sería del lugar.



Por este motivo personal policial logra interceptar y detener la marcha de una camioneta marca Toyota Hilux con caja termica, en la que se desplazaban dos sujetos de 51 y 19 años.



Se solicita al propietario del vehículo si podía exhibir de manera voluntaria el interior de la caja térmica, notando de inmediato que transportaba dos costillares vacunos, los cuales no eran trasladados cumpliendo las normas legales establecidas, no estando aptos para el consumo humano; además en el vehículo se trasportaba un arma de fuego, carabina calibre 22, careciendo de la total documentación de la misma.



La fiscalía en turno a cargo del Dr. Eduardo Santos, dispuso el secuestro de los costillares para su destrucción en virtud de la ley provincial de faenamiento, transporte y comercialización de carnes, y que además se proceda al secuestro del arma de fuego por la infracción a la ley nacional de armas.



En lo que respecta a los individuos, ambos fueron trasladados a sede policial para su correcta identificación quedando supeditados a la causa.