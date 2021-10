Días de altas temperaturas: hubo tres incendios por problemas eléctricos

En medio de la ola de calor que afecta a la región, se declararon este jueves tres incendios en Paraná y Crespo que afectaros dos viviendas y un comercio. Si bien, las pericias no concluyeron, se estima que problemas eléctricos habrían originado los siniestros y piden controlar los artefactos e instalaciones.Se informó, que los incidentes con la intervención de los bomberos, fueron los siguientes:En la tarde de este jueves, se alertó en calle Belgrano y Rivadavia, departamento 39, de un incendio en el tercer piso del edificio.Al momento del hecho, no se encontraba la dueña, así y todo, los bomberos voluntarios lograron sofocar el incendio, el cual se propagó por toda la vivienda.En la evaluación del incidente, hubo daños materiales y no se registraron personas lesionadas.En tanto, a las 13, se pidió la intervención de los bomberos zapadores en una vivienda de calle 25 de Junio al 900 de Paraná.Se estableció la existencia de un proceso combustivo en la vivienda, que se originó por un cortocircuito. Se pudo constatar que uno de los moradores al intentar encender el aire acondicionado, se escuchó una explosión en un portalámparas que provocó la aparición de las llamas.Dos dotaciones de bomberos debieron acudir al lugar, habida cuenta que el fuego afectó un entrepiso del comercio, poniendo el riesgo el resto de la estructura, como también varios automóviles que se encontraban dentro de una cochera techada.Se presume que un problema eléctrico desató el foco ígneo del comercio. Fuente: (Uno)