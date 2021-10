Los directivos de Vicentin seguirán en libertad: no podrán salir del país

Los directivos de Vicentin seguirán en libertad, luego de que el juez interviniente en la causa, Román Lanzón, definiera rechazar el pedido de prisión preventiva que había realizado la fiscalía.



Sin embargo, el juez prohibirá salir del país a todos los imputados y pidió que paguen un seguro de caución por U$S 10 millones, el doble de lo que había ofrecido la defensa.



En diálogo con Cadena 3, el fiscal Miguel Moreno explicó: "El juez ha entendido que no había un peligro de entorpecimiento de la investigación que fuese actual".



Y agregó: "Ha reconocido que sí hay riesgo de entorpecimiento probatorio pero que los hechos que hemos traído para acreditarlo no son contemporáneos".



"Con ese argumento, entiende que no procede la medida cautelar más gravosa que es la prisión preventiva", agregó Moreno y dijo que no están de acuerdo con ese punto. Además, no descartó apelar la medida.



Cabe recordar que a los imputados se les atribuye haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa.



La fiscalía sostiene que también confeccionaron y presentaron ante los bancos internacionales informes trimestrales correspondientes a los períodos enero 2017, abril 2017, julio 2017, enero 2018, abril 2018, julio 2018, enero 2019, abril 2019 y julio 2019.



Esos informes exhibían una aparente sólida situación patrimonial de Vicentin “con el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y así, provocaron bajo error disposiciones patrimoniales que superan los US$ 500 millones en virtud de líneas de créditos acordada”.



Los bancos extranjeros denunciantes son la Corporación Financiera Internacional (CFI, del Grupo Banco Mundial); los holandeses Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., Coöperatieve Rabobank U.A e ING Bank; y Natixis New York Branch, de Estados Unidos.



El fiscal Moreno definió las maniobras de Vicentin como “una puesta en escena de empresa solvente y confiable”, a fin de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores, “quienes, engañados, entregaron toneladas de granos bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas”.



Identificó entre los afectados a las firmas locales Cuatro Hojas S.A, Olzen Industria y Comercio de Calzados S.A., Maniagro S.A., La Clementina S.A., Commodities S.A, a las que ofrecieron mejores precios que la competencia y plazos muy superiores para fijar precio.