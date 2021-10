Mujer apuñalada: señalan que se estaban separando y cómo se encuentra la víctima

Policiales Mujer sufrió graves heridas tras ser atacada con un cuchillo por su ex pareja

Lesiones

Pruebas

Antecedentes

Una mujer de 57 años fue atacada por un hombre de 64, que sería su ex pareja. Todo ocurrió en el interior de una vivienda ubicada en calle Lamadrid entre Coldaroli y Liniers, en el barrio Lezca, de Concordia.Los vecinos alertaron a la Policía de lo que estaba ocurriendo, ya que a las 7 de este miércoles escucharon gritos que provenían del interior de la casa.Los efectivos ingresaron al lugar y se encontraron con la mujer herida. Tenía tres cortes provocados por un arma blanca. Fue trasladada de manera urgente al hospital Masvernat.Fue intervenida quirúrgicamente y su estado de salud, evolucionaba favorablemente. En tanto, el atacante fue detenido y trasladado a Alcaidía, bajo órdenes del fiscal Martín Núñez, acusado del delito de tentativa de femicidio.El fiscal Nuñez, en diálogo con LT15, detalló el estado de salud de la mujer que fue atacada violentamente dentro de una vivienda del barrio Lezca.En este sentido, indicó que la causa está caratulada como “tentativa de femicidio u homicidio agravado por ser en un contexto de violencia contra la mujer”.Asimismo, contó que la víctima “fue derivada al hospital Masvernat y, en principio, estaría fuera de peligro”.“Si bien hay lesiones en el tronco del cuerpo, una zona vital, ninguno de los puntazos pareciera haber afectado algún órgano que nos permita pensar en su deceso”, afirmó y puntualizó que “si bien hay que ver su evolución, a priori, estaría fuera de peligro”."Ya hicieron las diligencias en el lugar del hecho, con fotografías y mediciones; además se buscaron testigos, se secuestró telefonía, el arma o cuchillo con el que se trató de dar muerte y luego se realizaron entrevistas a familiares y vecinos", enumeró.En ese contexto, Nuñez adelantó que pedirá "la prisión preventiva de esta persona porque ha demostrado una violencia inusitada y consideramos que - en libertad - corre peligro la vida de esta mujer".Por último, el fiscal confirmó que el supuesto victimario es un hombre de 64 años, "que no tiene antecedentes ni mucho menos regían medidas restrictivas sobre su persona"."Son pareja, marido y mujer; incluso ellos - hace menos de un mes - empezaron a dividir el inmueble y eran dos casas en una", aseveró. Subrayando que "eso me permite inferir que este hombre la fue a buscar, ya que sus moradas están perfectamente separadas y el hecho se produjo en la casa de la mujer". Fuente: (Lt15)