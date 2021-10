Mujer sufrió graves heridas tras ser atacada con un cuchillo por su ex pareja

Una mujer de 57 años fue atacada por un hombre de 64, que sería su ex pareja. Todo ocurrió en el interior de una vivienda ubicada en calle Lamadrid entre Coldaroli y Liniers, en el barrio Lezca, de Concordia.



Los vecinos alertaron a la Policía de lo que estaba ocurriendo, ya que a las 7 de este miércoles escucharon gritos que provenían del interior de la casa.



Los efectivos ingresaron al lugar y se encontraron con la mujer herida. Tenía tres cortes provocados por un arma blanca. Fue trasladada de manera urgente al hospital Masvernat.



Fue intervenida quirúrgicamente y su estado de salud. En tanto, el atacante fue detenido y trasladado a Alcaidía, bajo órdenes del fiscal Martín Núñez, acusado del delito de tentativa de femicidio.



“Los vecinos alertaron que había una discusión, cuando llegó la policía la mujer estaba con cortes, lastimaduras. Había un cuchillo. Se aprendió al hombre y se lo trasladó a la Alcaidía”, manifestó en LT 15 Radio del Litoral el fiscal Martín Núñez.



“La mujer está fuera de peligro, si bien hay lesiones en el cuerpo, pero ninguna que haya afectado un órgano vital. En principio estaría fuera de peligro”, agregó el funcionario. Respecto a la situación del hombre detenido, Núñez expresó: “La fiscalía tiene 48 horas para recibir la declaración de familiares, vecinos. Sin dudas que la fiscalía pedirá la prisión preventiva”.



Por último, el fiscal expresó que las dos personas estaban en un proceso de separación de bienes. “Como ocurre en muchos casos en violencias contra la mujer, no había una denuncia previa. Son pareja, marido y mujer. Incluso, hace menos de un mes estaban en la división del inmueble por una separación. Viven en el mismo lugar, pero perfectamente separado. El hecho se produjo en la casa de la mujer. El hombre no tiene antecedentes”, finalizó.