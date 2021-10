Una mujer embarazada fue baleada en la puerta de su casa: el bebé no sobrevivió

“El bebé no sobrevivió”, las fuentes confirmaron la peor de las sospechas luego de que una mujer embarazada de 33 años fuera baleada este miércoles por la mañana en la puerta de su casa en el partido bonaerense de Lanús. Por el ataque buscan a una ex pareja.El intento de femicidio ocurrió en la localidad de Remedios de Escalada, en Álzaga al 3.100. Antonella María Piñones, que cursaba un embarazo de seis meses, estaba parada en la puerta de su casa, cuando dos hombres a bordo de una moto Suzuki pasaron a baja velocidad y dispararon varias veces contra ella.Antonella cayó herida: recibió un disparo a la altura del abdomen y otro en la pierna derecha. Una ambulancia del SAME la trasladó de urgencia al hospital Evita de Lanús, donde fue intervenida quirúrgicamente y ahora permanece internada en estado reservado. “La mujer perdió el embarazo, el bebé no sobrevivió tras la lesiones provocadas por los disparos”, dijeron a este medio fuentes de la investigación.Mientras Antonella era atendida en el hospital, agentes de la Comisaría 8° de Villa Obrera se entrevistaron con su familia de la mujer en el lugar del ataque.Carla, hermana de Antonella, explicó a la Policía que, tanto ella como su hermana, reconocieron muy claramente a, al menos, uno de los ocupantes de la moto: se trata de un hombre identificado como “Leíto”, que estaba en pareja con la mujer baleada hasta hace seis meses.Según testimonios de los vecinos, y de acuerdo a las primeras informaciones que pudieron recolectar los investigadores, “Leíto” habría salido en libertad de la cárcel hace muy poco, aunque se desconoce hasta ahora por cuánto tiempo y con qué imputación fue detenido.La Policía Bonaerense trabaja ahora en el análisis de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los agresores de Antonella. La causa, calificada como “femicidio en grado de tentativa”, es investigada por el departamento judicial de Avellaneda-Lanús