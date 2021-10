Revisó el celular de su pareja y encontró videos donde abusaba de su hija

Una mujer cordobesa descubrió un aberrante episodio al revisar el celular de su pareja: encontró videos donde su hija de 9 años era abusaba sexualmente por su novio, quien no es su padre biológico.El acusado, que resultó detenido, es padrastro de la víctima y padre biológico de una bebé de 3 meses que tiene en común junto a su actual pareja y denunciante.El episodio se dio el martes cerca de las 8 de la noche, cuando la mujer de 30 años aprovechó que su pareja (22) había abandonado la casa que donde viven en Ampliación Yapeyú —un pequeño barrio ubicado en la zona este de la ciudad de Córdoba, al norte del Río Suquía— para realizar las compras.En ese momento, tomó el celular que había dejado el joven y encontró videos donde su pareja aparecía abusando de su hija de 9 años por lo que llamó rápidamente a la Policía."Al revisar la galería de fotos, halló filmaciones del sujeto abusando con acceso carnal a su hija de 9 años de edad", informaron fuentes de la causa a El Doce TV.La mujer y su hija fueron trasladadas al Polo de la Mujer, mientras que la fiscal Alicia Chirino, de Delitos contra la Integridad Sexual, ordenó la detención del hombre.Mientras familiares y vecinos de la víctima salieron a las calles a buscar al abusador, la Policía puso en marcha un operativo para dar con el acusado, que terminó siendo arrestado en Camino a Chacra de la Merced.Según medios locales, el padre del acusado fue baleado en la pierna y apuñalado en el hombro en un confuso episodio. Médicos de un servicio de emergencias lo trasladaron al Hospital Córdoba para ser atendido.El hecho se conoció una semana después de la condena a nueve años de prisión a Gerardo Brunori, ex intendente de la localidad cordobesa de Ordóñez por haber sido encontrado culpable de abusar sexualmente de una joven.El delito por el que fue condenado el ex funcionario fue el de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima".El por entonces intendente había sido denunciado durante 2019, en medio de la campaña por su reelección, por una vecina de 18 años.Según la denuncia, la joven militaba políticamente con el intendente. De acuerdo a su testimonio, Brunori le propuso que lo acompañara a Bell Ville, con la excusa de un trámite partidario y terminó llevándola a un hotel alojamiento, adonde abusó de ella.