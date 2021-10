Denunció que su hija fue abusada por directora del jardín y “un hombre de barba”

Amenazas y denuncia

Comunicado de la fiscalía

Una denuncia por abuso sexual que habría ocurrido en un jardín de infantes de Villa Parque Santa Ana ya conmociona a Córdoba. La presentación fue realizada por la mamá de una nena de cuatro años, que dialogó cony apuntó contra la directora de la institución.De acuerdo a su palabra, la directora y un hombre cuya identidad aún se desconoce llevaban la niña a una sala o un baño y la sometían a aberrantes situaciones de abuso sexual. Si bien esta nota evitar dar detalles explícitos, la denuncia contiene relatos de hechos extremadamente graves.Sobre ese hombre, aclaró que aún no se conoce la identidad y que la niña lo describió "grandote, barbudo, canoso y con ojos grandes". "Lo dibujó con su psicólogo y dijo que era 'el hombre de barba'", añadió."Este hombre le daba cachetadas cuando no quería acceder a algunos juegos que le proponían, o la sujetaban fuerte. Los hechos sucedían en una salita de juegos o en el baño. Ella me hablaba de que le sacaban fotos, le pedían que se saque la remera a ella y una amiguita. Mi hija no quería y la directora le dijo 'así te tenés que sacar la remera' y se sacaron la remera la directora y el hombre", afirmó.En ese contexto, la madre agregó que su hija fue amenazada para no hablar. Al parecer, le decían que tenían un arma y que si hablaba "no iba a entrar más al jardín".Consultada por la actualidad en el jardín, confirmó que al menos hasta el momento de hacer esta nota todo seguía funcionando con normalidad. "Esto se hizo público hace dos días, pero varias mamás me contaron que sus nenes dieron un relato similar del 'hombre de la barba'", advirtió la mujer.Por último, aclaró que la denuncia concreta apunta contra la directora y el hombre, pero no contra la maestra. "Contra la maestra no me la tomaron porque solamente me tomaron de la denuncia de índole sexual, en el relato de mi hija la maestra no estaba presente", explicó, y amplió: "La directora pedía a los nenes y la maestra se los llevaba. Yo no tengo pruebas de que haya sabido, pero yo en el jardín se la dejaba a la maestra".Desde la Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia, a cargo del fiscal Alejandro Peralta Ottonello, emitió un breve mensaje en el que confirma que la denuncia se realizó y que están iniciando un "actuado sumarial" sobre el caso."Se tramita un actuado sumarial iniciado con motivo de la denuncia realizada por la progenitora de una niña que concurre a una institución educativa de la localidad de Villa Parque Santa Ana, en la cual se refirieron supuestos hechos acaecidos en aquella. A partir de dicho momento, se dispusieron las medidas de investigación correspondientes, además de la comunicación a las autoridades educativas –jefatura de zona- pertinentes", informaron."Continúa la investigación con otras medidas probatorias, recepción de declaración a progenitores, colaboración de profesionales, citación a diversas personas, entre otras, para el esclarecimiento de los hechos denunciados. En virtud de resultar las víctimas menores de edad, en resguardo de las mismas, no se efectúa ninguna precisión u otra consideración que pudiere afectar los derechos de las mismas", marcaron. Fuente: (ElDocetv)