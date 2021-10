Ex comisario denunciado por abuso: se realizó la audiencia de elevación a juicio

En los Tribunales de Concordia se llevó a cabo este miércoles la audiencia de remisión a juicio en la causa por "Abuso sexual con acceso carnal" que pesa sobre el ex comisario de la Departamental policial de Concordia, José Querencio, en perjuicio de una joven que, al momento de la denuncia, era menor de edad.Al respecto, el abogado defensor, Aníbal Briceño, confirmó aque ante el magistrado ratificó su postura de sobreseimiento para su cliente, mientras que la fiscal, María José Fonseca, sostuvo el pedido de llevar a juicio al ex funcionario policial. Tras dos horas de audiencia, el Juez de Garantías, Germán Dri, dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta la semana próxima para analizar los elementos probatorios presentados. En julio del 2019, el ex jefe de Departamental policial de Concordia, José Enrique Querencio, fue imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" en perjuicio de una menor de edad, tras haber sido denunciado por la madre de la joven . En ese momento, el juez dispuso para el ex comisario medidas inhibitorias de acercamiento y contacto a la víctima y su familia. En marzo de este año, la fiscal Fonseca requirió una audiencia de prisión preventiva para Querencio tras la denuncia de la víctima y su madre de que había quebrantado las medidas de coerción dictadas en primera instancia, al intentar secuestrar y agredir física y verbalmente a la joven a la salida del gimnasio. No obstante, el juez la rechazó por falta de pruebas.A más de dos años de la denuncia inicial, que derivó en el apartamiento de Querencio a su puesto en la Departamental policial Concordia, se realizó este miércoles la audiencia de elevación a juicio de la causa."La fiscal hizo una oposición bastante playita", consideró el defensor del ex funcionario policial, Aníbal Briceño, y agregó que "la única apoyatura que tuvo la Dra. Fonseca para su pedido de avanzar en la causa fue la pericia psicológica realizada a la chica que la coloca como que no es fabuladora ni mitómana”. “Sin embargo, está ampliamente comprobado por el resto de las evidencias que se ha cansado de mentir", remarcó.Y sobre su afirmación, el letrado recordó que, en marzo de este año, la joven “fingió” junto a su madre un secuestro y una privación ilegítima de su libertad por parte de Querencio, lo que motivó a que la fiscal pida una audiencia de prisión preventiva para el ex comisario. "Solicitud que fue rechazada por el juez porque inmediatamente demostramos a través de las cámaras de seguridad de la zona que Querencio estaba en su casa a la hora y en el momento que lo acusaban, como así también, su vehículo personal", alegó."Yo no digo que el que miente en una miente en todas, pero a partir de lo ocurrido, las siguientes declaraciones hay que mirarlas con mucho detenimiento", reparó Briceño.Finalmente, el defensor adelantó que, a partir de esta audiencia, el juez se va a tomar unos días (hasta el momento no hay fecha confirmada)para analizar las pruebas y todos los elementos probatorios presentados.