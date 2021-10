“Tiene antecedentes” el detenido por amenazar con cuchillo a un trabajador

Durante la madrugada de este miércoles, un hombre fue hasta la estación de servicios ubicada en calle Galán e Isidoro Rossi. Amenazó de muerte con un cuchillo al empleado si no le entregaba un paquete de cigarrillos.que el delincuente es un hombre de 51 años que “tiene antecedentes por delitos contra la propiedad y no es conocido en la zona”.“Se le preguntó a vecinos si alguna vez lo habían visto y todos dijeron que no, era la primera vez que lo veían", sumó.Cabe destacar que este sujeto sacó un cuchillo de unos 20 centímetros con el que intentó lesionarlo, mientras que el trabajador logró mantener distancia y pudo comunicarse con la Comisaria Sexta. “Afortunadamente no le pasó nada al trabajador”, dijo.