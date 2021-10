Decomisaron 320 sábalos y secuestraron redes en la dársena del Puerto de Paraná

Paraná Prefectura secuestró 300 kilos de pescado y redes por pesca ilegal en Paraná

Personal de Prefectura Naval Argentina realizó un operativo en la dársena del Puerto de la capital entrerriana. Allí los efectivos incautaron dos embarcaciones, gran cantidad de sábalos, redes e infraccionaron a dos hombres que pescaban de forma ilegal en Paraná, incumpliendo la Ley de Pesca provincial.Según pudo saber, el operativo comenzó alrededor de las 13:30 horas, las especies decomisadas eran sábalos y los pescadores involucrados eran de la provincia vecina de Santa Fe y estuvieron pescando en la localidad de Villa Urquiza.En las imágenes registradas por este medio se observaron una importante cantidad de pescados de diferentes tamaños y redes que no serían las reglamentarias.Uno de los pescadores a los que les decomisaron una importante cantidad de pescados señaló aque “nos detienen porque estábamos trabajando, si fuéramos delincuentes estaríamos libres”.“Trabajamos para mantener a nuestra familia, no lo hacemos por deporte, estuvimos en Villa Urquiza pescado todo el día y sacamos 150 pescados en una lancha y 170 en la otra, todos de 1.2 kg aproximadamente”, resaltó el pescador.En sintonía con esto, contó que tenían una red era de 13 centímetros y adujo desconocer cuáles son las medidas reglamentarias en Entre Ríos. “Además por la pandemia no podíamos regularizar el carnet de pesca”, explicó.Al finalizar, destacó que “no sabemos cómo vamos a volver a Santa Fe, en estas condiciones no podemos ir en colectivo”.En tanto, un trabajador de la Escuela de Canotaje, Pablo Tablada, que estaba presente en el procedimiento de Prefectura, indicó a este medio que “nunca vi que se decomisen tantos pescados”. Además, comunicó que debido al operativo no podían utilizar la dársena.“Las lanchas estaban repletas de pescados de distintos tamaños y las mallas aparentemente eran chicas”, dijo otro de los testigos presentes.