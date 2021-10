Camión con 200 kilos de cocaína: detuvieron en Uruguay a un segundo sospechoso

¿Cómo sigue la investigación?

Un tercer sospechoso

La causa

El juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, confirmó la detención del presunto facilitador del cargamento de 215 kilos de cocaína que en mayo iban a ser ingresados a Uruguay desde el Puente Internacional General San Martín por el lado entrerriano El magistrado aseguró que ya se libraron los exhortos diplomáticos para. "Como resultado de las tareas de inteligencia e investigación, pudimos constatar quién es la persona que le había facilitado la droga al camionero uruguayo detenido en el Puente Internacional General San Martín. Cuando lo detectamos, nos enteramos que se había ido al Uruguay; dispuse una orden de busca y captura nacional e internacional y recientemente se nos comunicó desde Interpol Uruguay que había sido detenido”, expresó el Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri al brindar detalles de los avances en la investigación que comenzó en mayo de 2021.y proceder luego a tomarle declaración indagatoria porque afrontará el proceso penal en nuestro país. En los próximos días enviaré la Comisión Rogatoria o Exhorto Internacional a tales efectos”, explicó Viri en relación al proceso que se continua luego de que Interpol Uruguay lograra dar con el paradero del presunto facilitador de la cocaína."El detenido de la República Oriental del Uruguay, en principio, es quien se habría acercado en su vehículo a Gualeguaychú y le habría entregado la droga al camionero. Además, hay una tercera persona que sería partícipe de esta organización", adelantó Viri.Por otra parte, el magistrado informó que se elevó la causa a juicio para que el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay comience el proceso contra el camionero detenido en mayo.Asimismo, aseguró que deben determinar si esta era una organización o si el camionero había sido contactado eventualmente para la tarea de cruzar la mercancía al vecino país.En cuanto al camino de la droga, el juez estimó que "sale por Uruguay hacia Europa. Esa es la hipótesis que manejan los investigadores; son varios indicios que se recogen desde Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. El corredor de la costa del Uruguay está en vías de conformarse como un corredor del narcotráfico, por eso es importante que las investigaciones sean serias, rápidas y profundas para evitar esto".También Viri indicó que se está tras la pista de una tercera persona que está también relacionada a los hechos. “Estas tres personas, el camionero detenido, la persona detenida en Uruguay cuya extradición pediremos y la que procuramos localizar, formarían parte en principio de este entramado referido al transporte y al intento de exportación hacia el vecino país de los 215 kilos de cocaína. La droga no fue elaborada en Gualeguaychú sino que vino de paso y estamos determinando el origen de la misma, pero por el momento este aspecto es materia reservada en la causa”, detalló.Según aclaró el magistrado,. “Todos los relacionados en el expediente se enfrentarían, en caso de ser hallados responsables de las imputaciones que pesan sobre ellos, a. No obstante, eso depende mucho de la calificación penal que se haga de los hechos ya que, por ejemplo, si en la comisión de los delitos intervienen tres o más personas, las conductas se agravan mucho y consecuentemente también las penas, el transporte mediante subterfugio también es un agravante y en lo que por ahora es tentativa de contrabando y exportación de una sustancia ilícita incluso se puede determinar que hubo un delito consumado. De manera tal que las penas pueden ser muy severas porque se trata de delitos muy graves”, especificó Viri.En el operativo, llevado a cabo en la localidad de Gualeguaychú, quedó detenido el conductor del vehículo.Según informaron fuentes judiciales la droga estaba oculta en el semirremolque dentro de siete bolsones que no figuraban declarados en el manifiesto de carga y que se encontraban al costado de placas de yeso utilizadas en construcción, que sí era la mercadería declarada en la exportación.El camión, de color azul y con patente uruguaya, es un Ford Cargo 4030, que más temprano había salido desde el depósito de una empresa localizada en la zona sur del conurbano bonaerense.Antes de subir al puente internacional ubicado en la frontera con Uruguay, fue inspeccionado por los agentes aduaneros que descubrieron los estupefacientes tras cumplimentar con la presentación de la documentación."Es histórico, nunca se llevó adelante un secuestro de cocaína como este, es un golpe importante al narcotráfico. Supera los dos millones de dólares el cargamento", cerró el magistrado.