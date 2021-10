Mataron a joven de un tiro en la cabeza para robarle el auto frente a su casa

Un joven de 27 años fue asesinado de un disparo en la cabeza por delincuentes que intentaron robarle el auto en la puerta de su casa, en Villa Centenario, partido bonaerense de Lomas de Zamora. La víctima regresaba de trabajar cuando fue interceptado por los delincuentes que no se llevaron nada.El hecho ocurrió anoche, cerca de las 20.30, frente a una vivienda ubicada en las calles Unamuno y Barcelona, cuando la víctima, identificada como Brian Oscar Domínguez, estaba estacionando su vehículo Volkswagen Gol color negro.En ese momento, el joven fue sorprendido por tres delincuentes armados, quienes al no poder concretar el robo le dispararon un tiro en la cabeza y escaparon a pie.La investigación se encuentra a cargo de personal de la Comisaría Séptima de Villa Centenario y la Unidad Funcional de Instrucción (5) de Lomas de Zamora.“Todavía no sabemos bien lo que pasó. No sabemos si él se resistió a que le roben, si hubo un cruce de palabras, por qué lo hicieron. Nadie nos dice nada, si hay algún detenido o si los están buscando”, se lamentó en diálogo conYanina, hermana de Brian. “Lo único que sabemos es que, apenas le dispararon, los asesinos se dieron a la fuga”, agregó.“Fue en la vereda de nuestra casa. Yo estaba en el fondo, hacía unos minutos había llegado también con mi auto, me podría haber tocado a mí. Escuché un disparo, automáticamente los vecinos me empezaron a llamar, salí corriendo desesperada. Nunca me imaginé que me iba a encontrar a mi hermano con un tiro en la cabeza”, dijo la joven.Según contó la joven, Brian regresaba de trabajar cuando fue asaltado. Antes, había pasado por un almacén. “Cuando lo encontré, tenía las bolsas en una mano y la llave del auto en otra”, detalló.“Los vecinos trataron de atajarme, cuando logro llegar a él, lo veo desvanecido. Le tomó el pulso, lo tenía muy bajo. Empecé a llamar desesperada a la ambulancia, a la policía. No sabía qué hacer, lo quería agarrar y llevarmelo en el auto. Lamentablemente, murió en el acto”, relató con dolor.Al mismo tiempo remarcó: “No le sacaron el auto, no le sacaron la billetera ni el celular. No le sacaron nada: lo mataron a sangre fría por matar”. Además, Yanina contó que “antes, habían interceptado a otro chico a unas cuadras, al que golpepearon. Cuando él se cayó, le gatillaron en el piso y no salió la bala. Se salvó”.“Destrozaron a una familia, necesito que encuentren a los asesinos de mi hermano. Que el fiscal de la causa o el ministro de seguridad, quien corresponda, que se ocupe, que no mire para otro lado. Mataron a un pibe bueno. Que los encuentren y que paguen por lo que hicieron. Le arrebataron la vida, necesito justicia, por favor”, rogó entre lágrimas.