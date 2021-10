Una menor de 13 años salió a tomar un helado y no regresó a su casa

La Policía de la Ciudad emitió un pedido de búsqueda, por averiguación de paradero, de una niña de 13 años que dijo haber salido de su domicilio, en el Barrio 31, para tomar un helado y no regresó a su hogar.



El pasado domingo, cerca de las 22 horas se hizo presente en la Comisaría Vecinal 2 B de la Policía de la Ciudad una mujer que denunció que el día 23 de octubre, alrededor de las 11, se retiró de su domicilio para realizar unas compras y que su hija de 13 años quedó en su casa, del Barrio 31 de Retiro, junto a sus dos hermanos.



Al regresar a la vivienda, notó que su hija se había retirado y por ese motivo la llamó al celular. La menor le dijo que había ido a tomar un helado sin darle más datos, pero no regresó a su casa, explicaron voceros de la Policía de la Ciudad.



La madre denunció que desde esa llamada no volvió a tener contacto con la menor, aunque intentó llamarla en reiteradas oportunidades desde su celular.



Los voceros relataron que "recién a las 16 horas se pudo comunicar con la niña, que sólo le dijo que estaba en la estación de Liniers y cortó la comunicación".



La chica mide 1.60 metros de altura aproximadamente, es de contextura delgada, tez trigueña, tiene ojos marrones y cabello lacio oscuro.



La última vez fue vista con una remera bordó, un jean celeste y zapatillas blancas.