“No le encuentro justificativo a este acto”, dijo Walser tras recibir amenaza

Temporada de verano

El intendente de Colón, José Luis Walser, denunció que recibió amenazas en su propiedad a través de una carta intimidatoria y daños materiales: le tiraron un manchón de pintura roja en su auto.“No encuentro justificativo a este acto cobarde, no tengo conflictos de ningún tipo, en Colón estamos trabajando muy bien, después de un año muy difícil”, valoró Walser aTras el hecho, indicó que recibió el apoyo de diferentes sectores de toda la provincia y gran parte del país. “Si bien se trata de un hecho de índole privado lo dimos a conocer porque tenemos un compromiso con los vecinos y siempre vamos con la verdad”, sostuvo y remarcó que desconoce el avance de la investigación.Aclaró que en su domicilio no tiene cámaras de seguridad para aportar datos a la investigación y tampoco las casas de vecinos cuentan con estos dispositivos.“Nunca respondí un solo agravio y tampoco lo voy a hacer en mi gestión, estamos convencidos que los vecinos no quieren ver peleas, quieren que trabajemos en silencio para solucionar los problemas que se presentan”, resaltó el presidente municipal y añadió que“todo el mundo se solidarizó y condenó este hecho”.Sobre la temporada turística, Walser indicó que tienen muchas expectativas para el verano: “Colón fue la localidad más elegida de la provincia para visitar el fin de semana largo y eso nos da una pauta”.“En la comunidad estamos tranquilos esperando para trabajar en el verano, queremos contar con muchos visitantes y afortunadamente ya tenemos muchas reservas hechas para los primeros meses del año”.En sintonía con esto, destacó que aguardan la apertura de fronteras con la República Oriental del Uruguay: “Queremos que sea sin tantas restricciones, como el tests antígeno y pcr, y esperamos recuperar los vínculos, hay muchos uruguayos que no pudieron ver a su familia en un año y medio”.Además, sostuvo que “si se da la apertura de fronteras, la diferencia cambiaria beneficiaria a Entre Ríos y se intensificaría el comercio”.