Las esquinas no semaforizadas son el lugar donde más accidentes se registran

Policiales Dos autos impactaron en calle Blas Parera y una mujer fue hospitalizada

Policiales Un joven hospitalizado fue el saldo de fuerte choque entre un auto y una moto

Policiales Moto y auto chocaron en esquina con semáforos en el microcentro de Paraná

El jefe de la División de Accidentología Vial de la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos, Ricardo Galliussi, dio cuenta ade “un incremento de siniestro viales durante las últimas semanas en el casco urbano de Paraná y las distintas ciudades de la provincia; no así en las rutas entrerrianas ya que los controles de Prevención y Seguridad Vial se incrementaron en cuanto a la prevención”.“En Paraná no podemos especificar una causal o un sector de la ciudad influenciado por el índice accidentológico, sino que los siniestros ocurren en diversos lugares de la ciudad y las causales siniestrales son también diversas”, aclaró al respecto.“En una ciudad, es típico que el mayor índice accidentológico se dé en las encrucijadas no semaforizadas por no respetar la prioridad de paso a la mano derecha”, comunicó Galliussi. Además de agregar “el exceso de velocidad, imprudencias al volante y/o malas maniobras producen despistes, pérdidas de control y posteriormente, vuelcos o impactos contra algo”.“El incremento en los índices accidentológicos es notorio con la flexibilidad en las restricciones a las cuestiones del tránsito, que se vio rápidamente marcado al momento de tener que sufrir muchos de nuestros ciudadanos percances en la circulación que traen un trastorno en la vida diaria de cada uno de ellos ya que resultan personas lesionadas o daños materiales”, analizó el comisario. Y agregó: “La consecuencia de la siniestralidad trae aparejada lesiones graves o la pérdida de la vida de una persona; esto también se reproduce en siniestros con lesiones leves, o percances en la circulación donde la consecuencia son daños materiales”.“Cada uno de nosotros debe ser artífices del control y la prevención de los siniestros, ya que cualquier imprudencia que llevemos a cabo al mando de una moto o un vehículo puede traer consecuencias y generar un trastorno en la circulación que afecta al colectivo de la sociedad”, recomendó el jefe de la División de Accidentología Vial.Al referirse al “gran escenario en la siniestralidad en Paraná”, el comisario dio cuenta que “lo aleatorio y diverso de la investigación estadística de la siniestralidad vial”. “La franja etaria que involucra a la mayor cantidad de personas es entre los 25 y 40 años, lo que no quiere decir que una persona mayor o un joven que recién obtiene su licencia no tenga algún percance en el tránsito”, comparó al respecto.