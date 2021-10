Muerte Maradona: Matías Morla declarará por primera vez en la causa

Este lunes habrá un capítulo clave en la investigación judicial sobre la muerte de Diego Maradona: por primera vez, los fiscales escucharán como testigo al abogado Matías Morla, quien fuera representante y apoderado del ex futbolista hasta el día de su muerte.El pedido fue elevado por Dalma y Gianinna Maradona, quienes insisten que la Justicia investigue al ex entorno del "10".Los fiscales a cargo de la causa, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra hicieron lugar el martes pasado a la solicitud que habían presentado los abogados Federico Guntin y Marcelo Sverdlik Warschavsky (representantes de Dalma y Gianinna), y citaron a Morla para que se presente a las 11 de este lunes, en la Fiscalía General de San Isidro.Morla deberá declarar de manera presencial y los abogados de las partes fueron notificados que, como medida preventiva por la pandemia por el coronavirus, podrán participar de la audiencia a través de una videollamada virtual.En un escrito entregado a los fiscales el 22 de septiembre, los letrados insistieron en no agotar la investigación con sólo "responsabilidades médicas". Y que se profundice a cinco personas del entorno directo, entre ellas, Morla.La investigación se centra en si había alguna razón por la cual Diego "debía morir".Guntin y Sverdlik Warschavsky le atribuyen a esas personas, entre otras cuestiones, "el suministro de estupefacientes, alcohol" y el doblado de "las firmas del malogrado Maradona".Morla no será el único en declarar. Esta semana también deberán presentarse para ampliar sus testimoniales otras dos personas de mucha cercanía con Diego: uno de ellos es el cuñado de Morla, Christian Pomargo, quien era secretario personal de Maradona y convivía con él; y el otro es el sobrino del exfutbolista, Jhonatan Espósito, quien también vivía en la casa de Tigre en la que murió Maradona el 25 de noviembre.Pomargo deberá asistir el miércoles a las 10, mientras que Espósito lo hará el mismo día, pero a las 13.Además, la Fiscalía pidió que se presenten la escribana Sandra Iapolsky y la contadora Andrea Trimarchi, quienes deberán declarar como testigos. La citación es para el jueves a las 10 y a las 13, respectivamente.Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, en Tigre, donde transitaba la internación domiciliaria que está bajo investigación penal por la justicia de San Isidro.La autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".Tras los hechos, siete profesionales de la salud fueron imputados por "homicidio simple con dolo eventual". La fiscalía considera que el equipo médico que trataba a Maradona fue "deficiente", "temerario" e "indiferente", y que sabía que el "10" podía morirse y no hizo nada para evitarlo.Los imputados hasta el momento en la causa son: el médico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra, Agustina Cosachov; el psicólogo, Carlos Díaz; los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid; su coordinador, Mariano Perroni; y la médica coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini.