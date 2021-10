Video: Así fue el momento en que un camión chocó contra un helicóptero

Todavía permanece el estupor por el insólito accidente ocurrido en la autopista Perito Moreno el sábado, cuando un camión chocó contra un helicóptero del SAME que estaba en la autopista para la atención de heridos de un accidente de tránsito previo. Así, en las últimas horas se conoció el video de la impensada colisión en medio de la lluvia.Tras dar aviso al servicio de emergencia de que el hombre se encontraba gravemente herido, el SAME envió un helicóptero sanitario al lugar para que la víctima pudiera ser trasladada con rapidez al hospital más cercano.Hasta que ocurrió lo impensado. En el video, que se viralizó rápidamente en las redes, se puede percibir cómo el helicóptero estaba a punto de despegar, cuando un camión con la zona de carga blanca pasa por su lado e impacta con uno de los laterales de la caja en las aspas de la hélice principal del helicóptero.De inmediato, la tela del lateral del camión se destrozó por completo y partes de la hélice empezaron a volar por los aires. Además, el impacto llegó a mover del lugar al propio helicóptero. Por tal motivo, el hombre tuvo que ser trasladado en ambulancia.Según reportaron fuentes policiales, no hubo heridos de gravedad en el segundo hecho. Y gran parte de la mañana los tres camiones permanecieron sobre la vía principal, donde al menos dos carriles estuvieron restringidos al tránsito, ya que los peritos y personal de la Policía Federal fueron los encargados de los peritajes y de labrar las actas correspondientes de lo sucedido.En el hecho intervino la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº31, a cargo del fiscal Carlos Rolero, quien dispuso actuaciones por “averiguación de daño” contra la persona que conducía el tercer camión. La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) precisó que el helicóptero siniestrado es un Airbus Helicopters (MBB) Bo 105 CBS-2 > 105CBS-4 c/n S-556, matrícula LV-CVE.El helicóptero del SAME, por lo general, es utilizado en momentos donde hay mucho embotellamiento y se dificulta la llegada de una ambulancia. Hubo situaciones donde hasta tuvo que aterrizar sobre la General Paz para asistir a un herido y otra -muy recordada- donde aterrizó en pleno barrio de Palermo para garantizar el traslado de un paciente que debía someterse a un trasplante.En noviembre de 2015, los vecinos que vivían cerca de la intersección de las avenidas Las Heras y Coronel Díaz vieron cómo aterrizaba la aeronave sin saber con certeza cuál era su misión ya que no había ocurrido ningún accidente o incendio en la zona.Luego, fue el titular del SAME, Alberto Crescenti, el encargado de despejar las intrigas. Explicó que el operativo de emergencia que se había montado fue para facilitar el traslado de un paciente cardíaco de 43 años, que consiguió un donante en Florencio Varela.“Creímos que esa era la forma más rápida de garantizar el traslado para que el paciente pudiese ser intervenido en tiempo y forma”, explicó el director del servicio de emergencias de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento.El helicóptero amarillo y blanco realizó un vuelo de 10 minutos antes de descender cerca del Hospital El Cruce-Néstor Kirchner, donde finalmente se llevó a cabo la operación.