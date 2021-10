Intendente exhibió que “le tiraron pintura” a su auto: dejaron carta amenazante

José Luis Walser, intendente de la localidad, dio a conocer en una publicación en sus redes sociales, detallando que fue amenazado junto con su familia.



Inclusive compartió una fotografía de los daños provocados en su vehículo particular. Pero también mancharon la vivienda familiar y dejaron una carta anónima.



“Lamento comunicarles que mi familia y yo hemos sido cobardemente amenazados mediante una carta intimidatoria y daños a nuestra propiedad” comenzó diciendo José Luis Walser en su posteo.



“Quiero hacer público este hecho vil que busca amedrentar y apartarnos del camino que juntos elegimos transitar como comunidad. Creemos que en nuestro pueblo no debe haber lugar para estas prácticas oscuras y para quienes las promueven” aseveró el Intendente de Colón.



Y fue aún más allá: “A quienes piensan distinto los invitamos a que se acerquen y pongan en común sus propuestas para que podamos discutirlas a la luz del día”. “Se expuso el hecho ante las autoridades que corresponden y se están realizando las investigaciones pertinentes”.



Por último, José Luis Walser agradeció “a todas las personas que se han hecho cercanas de una forma u otra y les transmito tranquilidad. A la comunidad de Colón la invito una vez más a seguir construyendo y a defender aquello que con esfuerzo hemos logrado, conscientes de que lo trascendente se construye dialogando y a la luz del día. Estamos en el camino correcto” puntualizó el Intendente de Colón. Apoyo El ex intendente de San José en dos oportunidades, Pablo Canali, perteneciente al partido vecinalista al igual que José Luis Walser, expresó: “Lamento mucho que sucedan estas cosas tan tristes y a la vez preocupantes! Comparto plenamente que el diálogo sincero supera las diferencias, pero como la enorme mayoría de la sociedad no actúa de la manera que lo hizo este sujeto, será la misma sociedad quien condene y aísle a estos cobardes y a sus promotores. Fuerzas José Luis y familia”.



Fueron varios los mensajes de apoyo de vecinos, concejales de la localidad y funcionarios, repudiando el hecho.



