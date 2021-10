Hermana de joven ultrajada le respondió al fiscal y exigió celeridad en la causa

Denuncian inacción por parte de Fiscalía

Un aberrante hecho se ventiló esta semana, en Concordia, tras la denuncia de una mujer que asegura que. Según dio cuentadesde el domingo pasado cuando fue llevada al nosocomio, "al borde de la muerte”.. “Hay posiciones que se contradicen”, aseguró el responsable del caso y agregó que “para llegar a la detención de una persona, hay que tener pruebas que permitan reconstruir con cierto grado de certeza, que el hecho existió y que hay una persona responsable”."Qué más pruebas necesita el señor fiscal", se preguntó la joven. Y agregó:Además, afirmó que. En ese sentido, recordó que "pasaron más de 13 horas y la abogada del Área de la Mujer le tuvo que mandar un mensaje en la madrugada del lunes - a las 3:45 horas - para que Fiscalía se mueva porque en el hospital no la podían revisar a Noelia en su parte íntima"."El fiscal no respondió, recién a las 7 de la mañana le contestó:, así que yo cometo un delito y luego puedo borrar todo en ese tiempo", se quejó Johana.Sobre los dichos de Arias -acerca de esperar a que Noelia vuelva en sí y se recupere-, la hermana de la víctima apuntó a lo “absurdo” de esa postura. Y cuestionó: "Cómo sabemos si cuando ella despierte, ella recuerde, quiera hablar de esto tan traumático o su mente le permita repasar una violación".Joahana también repudió las dudas expresadas por el fiscal respecto a que el hecho haya sido consensuado., expresó."Que vaya él o cualquier periodista, que entre y que vea los mechones de pelo que tiene cortado como con tijera o cuchillo", insistió. La joven remarcó que su hermana "estaba drogada", dado quePor último, la familiar de la joven que se recupera en el Masvernat confirmó que la ex pareja "está detenido". Vale recordar que es el padre de los hijos de Noelia e hijo del supuesto victimario."Está preso no hace mucho y la había amenazado que cuando saliera la iba a matar porque Noelia estaba saliendo con un chico que vive a una cuadra de donde ocurrió todo", detalló.Y agregó: “Mi hermana tiene tres denuncias hechas porque él le pegaba". En efecto, puntualizó que "un día le pegó `Toto´, el que ahora la violó y otra vez le pegó él mismo"."Estuvieron separados un tiempo, volvieron y él otra vez volvió a pegarle", aseveró y recordó: "Le pedía que le lleve muchas cosas, mi hermana también consumía -no voy a negarlo ahora- pero cuando no le dio más importancia y empezó a salir con un chico, explotó todo y le dijo que la iba a matar".