Un hombre fue asesinado a tiros mientras dormía en su casa ubicada en San Nicolás al 3700 en barrio Alvear, de Rosario. De acuerdo a la información preliminar, al menos cuatro personas ingresaron al domicilio y abrieron fuego contra la víctima que perdió la vida en el lugar. Se trata del tercer crimen en Rosario en menos de 24 horas.



El fallecido fue identificado como Nelson “Chivo” Saravia de 43 años, reconocido ex jefe de la barra de Newell’s entre el 2012 y el 2015, aproximadamente. En las primeras horas de la investigación, no descartaban que el hecho esté vinculado a la disputa interna por el liderazgo de la tribuna rojinegra tras la llegada de nuevas autoridades, informó el medio Rosario 3.



En ese contexto, los investigadores seguían de cerca un posible conflicto desatado el jueves, que siguió el viernes con el ataque a una mujer en Rodríguez y Centeno (no descartan el nexo) y a la noche con la ejecución de Saravia, que seguía ligado a la tribuna



Según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación, los agresores entraron a la casa en la que se encontraba y comenzaron a efectuar detonaciones para luego darse a la fuga en un automóvil. Tras el ataque, Saravia fue trasladado por un vehículo particular hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) donde lo declararon óbito.



La fiscal a cargo de la investigación, Marisol Fabbro, solicitó la intervención en el lugar del Gabinete Criminalístico para el relevamiento de la escena del hecho, levantamiento de rastros y material balístico para enviar a peritar. Además se comenzó a tomar testimonios a familiares y vecinos de la víctima y se trasladó el cuerpo al Instituto Médico Legal para que le realicen una autopsia.



El de Saravia fue el tercer crimen en menos de 24 horas en Rosario. Pasadas las 18 del viernes, mataron a un joven de 20 años en la zona noroeste. Y cerca de las 20, agresores dispararon desde una moto en Rodríguez y Centeno y asesinaron a una mujer