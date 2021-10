Asesinaron a joven de 17 años cuando iba a la escuela: su ex novio está detenido

Una estudiante secundaria de 17 años fue asesinada hoy a puñaladas y degollada cuando caminaba rumbo al colegio en la localidad salteña de Coronel Moldes, y como acusado del femicidio fue detenido su exnovio, de 18, quien había sido denunciado por la víctima por violencia de género y tenía una restricción de acercamiento, informaron fuentes policiales y del Ministerio Público de Salta.



El hecho sucedió cerca de las 8, cuando Agustina Cruz (17) se dirigía al colegio secundario Puerta de Díaz, de esa localidad ubicada a 65 kilómetros al sur de la capital salteña.



Según pudieron determinar los investigadores, la adolescente caminaba por la manzana 40 del barrio Parque La Loma, a dos cuadras del establecimiento educativo, cuando fue interceptada por su expareja, Juan Gallardo (18), quien la golpeó en la vía pública y la arrastró del cabello.



Cuando los vecinos quisieron intervenir con el fin de detener el ataque, tirándole piedras al agresor, él sacó un cuchillo y los amenazó, momento que fue aprovechado por Agustina para intentar escapar.



Sin embargo, de acuerdo con los testigos, en ese momento la joven se tropezó y cayó, por lo que el hombre la alcanzó y le realizó un corte profundo en el cuello, tras lo que inmediatamente se dio a la fuga del lugar.



Tras alertar al sistema de emergencias 911, una ambulancia llegó al lugar del hecho y trasladó a Agustina al hospital local "Doctor Luis Manuel Anzoátegui", al que llegó sin vida, según informó su directora, Adriana Colque, quien detalló que la joven presentaba "una herida profunda en el cuello".



Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) concurrió al lugar para realizar los primeros peritajes y ordenó distintas diligencias para colectar indicios de interés criminalístico.



El atacante, quien vivía en la capital salteña y tenía familia en Coronel Moldes, fue detenido momentos después y trasladado a la Comisaría del pueblo, donde vecinos, amigos y compañeros de colegio de Agustina se agolparon para manifestar y pedir justicia.



El jefe de Prensa de la Policía de Salta, el comisario Miguel Velardez, explicó que la joven ya había tenido inconvenientes con el agresor luego de haber terminado la relación unos meses antes.



"Ella hizo denuncias por amenazas y se le implementó una consigna policial que concluyó a principios de octubre", explicó Velardez en declaraciones radiales, quien detalló que efectivos de la fuerza intervinieron tras ser alertados por vecinos y testigos del hecho.



La fiscal de la UFEM, Mónica Poma, quedó a cargo de la investigación penal originada a partir del femicidio, y el cuerpo fue levantado por personal del CIF y trasladado al Servicio de Tanatologíoa Forense donde se realizará la autopsia, una vez que se cumpla el protocolo vigente por Covid-19.



Los voceros detallaron que los investigadores lograron el secuestro del arma presuntamente utilizada por el joven para perpetrar el hecho y prendas de vestir, entre otros elementos.



En tanto, el agresor fue trasladado a la ciudad de Salta, donde quedó a disposición del juez de Garantías interviniente y se estima que la audiencia de imputación podría realizarse entre mañana y el lunes.



"Venimos asistiendo a un aumento de la violencia, no solo por este tipo de casos de femicidios o tentativas de femicidios, sino también por otros hechos, como homicidios e incluso tentativas", dijo la fiscal interina de la UFEM, Verónica Simesen de Bielke, quien en diálogo con medios salteños consideró que es necesario generar "un cambio en la conciencia social" en este tipo de casos.



Este femicidio conmocionó al pueblo debido a que la víctima era muy conocida y su familia venía pidiendo ayuda ante la situación de violencia que vivía la joven con su expareja, que incluso mantenía una prohibición de acercamiento.



El colegio al que asistía la menor suspendió las clases apenas sus autoridades tomaron conocimiento del hecho y personal del Departamento de Psicología del hospital local realizó la contención de los familiares de la joven víctima.



Yanina, la madre de Agustina, manifestó al Canal 7 de Salta estar "destrozada, porque nadie me va a devolver a mi hija", y reveló que el supuesto femicida "se llama Juan Gallardo" y vive en un barrio de Atocha, en la capital salteña.



La mujer reveló que la menor estuvo con consigna durante 8 días y su expareja tenía prohibición de acercamiento, y comentó que luego de realizar una ampliación de la denuncia por las amenazas que le profería el hombre, con quien su hija mantuvo una relación de cuatro meses, pidió el botón antipánico, pero no le llegó.



"Mi hija tenía toda la vida por delante, era súper divertida, le gustaba la saya y el hockey", concluyó Yanina, entre sollozos.



Compañeros, amigos y vecinos de la joven convocaron a una marcha para esta noche, en el pueblo, para pedir justicia por Agustina y que cesen los femicidios en la provincia, que ya registra 13 víctimas en lo que va del año.