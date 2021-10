Playero borracho salió en el auto de un turista y lo estrelló contra un poste

Se fue de Buenos Aires para alejarse de la ciudad y disfrutar de unos días de descanso en Mendoza. Sin embargo, algo haría inolvidable este viaje y no sería precisamente el paisaje o las catas de vino. Es que le dejó las llaves de su auto a un playero que decidió “sacarlo a dar una vuelta” y terminó incrustándolo contra un poste del semáforo.El miércoles por la noche, el turista se fue a acostar en su habitación del hotel céntrico en el que se hospedaba luego de haber dejado su vehículo, un Chevrolet Cruze, en una playa de estacionamiento ubicada a pocos metros del establecimiento, creyendo que con este “cargo extra” se aseguraba de que no le pasara nada.Un panorama muy distinto fue el que se encontró a las siete de la mañana de este jueves cuando se despertó con una mala noticia: su auto ya no estaba donde lo había dejado y había aparecido estrellado contra un poste de luz en la intersección de calles Las Heras y Perú, en pleno centro. Si bien no hubo que lamentar víctimas fatales, según se puede apreciar en las fotos, el rodado quedó destruido.No, no es un auto de los que se manejan solos, sino que un sujeto, encargado de la playa en la que había dejado el auto “a resguardo”, decidió sacarlo a dar una vuelta. Por razones que se investigan, perdió el control del vehículo y lo estrelló contra el semáforo que quedó destrozado.En cuanto el personal policial llegó hasta el lugar del siniestro, le realizaron un dosaje de alcohol en sangre al conductor y así descubrieron que tenía 1,63 gramos de alcohol por litro de sangre. Esto representa más de tres veces del límite permitido para conducir que es de 0,5. Por ello, quedó inmediatamente detenido.La víctima, de 49 años, estaba de vacaciones en Mendoza junto a toda su familia y había decidido confiar y dejar las llaves al encargado para que se asegurara de que lo lavaran, sin ocurrírsele que todo podría haber terminado en una tragedia.Si bien el playero habría tenido la intención de pasear sin que el dueño del auto se enterara, todo le salió mal y no solo porque chocó sino porque también el hombre se enteró en el momento que el vehículo se puso en movimiento ya que tiene una aplicación que le envió una alerta.