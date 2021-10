Trabajador atrapó a un ladrón y lo aconsejó: “si amás a tu mamá, no hagas esto”

Un delincuente que le sustrajo el celular a una mujer en Ramos Mejía y escapó corriendo fue capturado por obreros que vieron lo sucedido. El video de lo que pasó después del arresto ciudadano del ladrón se viralizó e Infobae accedió a las imágenes: allí se ve uno de los empleados que lo sostuvo del cuello, y le habló para convencerlo de que deje de robar, mientras aguardaban a la Policía.“Llamás a Dios, no hagas estas cosas (por delinquir)”, le decía Mauro, de remera amarilla, mientras sostenía al delincuente en el piso, y le trababa el cuello con el brazo.El ladrón se lamentó: “No puedo, tengo problemas con las drogas”. Mauro lo interrumpió: “Si amás a tu mamá, no hagas esto. Yo también tengo problemas con las drogas, y no hago nada de esto. Me rompo el culo todos los días laburando. Es lo mismo que tenés que hacer vos, por tu mamá, por tu familia, por el que sea”.“Dejame respirar, por favor”, le pidió el delincuente. El video, que se viralizó por las redes sociales, dura 20 segundos y fue filmado el miércoles en avenida San Martín, entre Rosales y Espora, en Ramos Mejía, partido de La Matanza.El delincuente acababa de robarle el celular a una mujer. Tras el robo, escapó a la carrera pero se topó con una obra en construcción y se golpeó: los obreros, al ver lo que sucedía, lo capturaron. Fue uno de ellos el que lo retuvo en el piso hasta que llegó la Policía.

El ladrón que sustrajo el celular fue identificado como Gastón Sciacca, de 41 años, y que vive apenas a 9 cuadras de donde lo capturaron, en Ramos Mejía. Lo curioso es que los pocos trabajos que ha hecho fueron, curiosamente, en la construcción.Fuentes del caso informaron a Infobae que Sciacca permanece detenido. El fiscal de la UFI N°1 Claudio Fornaro, que investiga el caso, le imputó el delito de robo siempre, lo indagó este jueves y pidió que siga preso. Es que Sciacca tiene antecedentes penales.Según fuentes consultadas, el detenido registra un antecedente por robo agravado por el uso de arma, que le valió una estadía en la Unidad 43 de La Matanza, perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense. De allí salió el 8 de noviembre de 2012.“Por los antecedentes, la pena que le den va a ser de efectivo cumplimiento”, advirtieron las fuentes consultadas por este medio.Más tarde, en diálogo con Telenoche, Mauro contó que retuvo al delincuente para protegerlo de las personas que intentaban golpearlo. “No sé si mis palabras pueden llegar a modificar de alguna su conducta”, siguió y agregó: “Siempre hay una manera de salir adelante y mejorar en la vida.Mauro recordó que el delincuente le decía que “estaba preocupado por la madre” y que tenía problemas con las drogas: “Estaba mal por el consumo y, por eso, me pareció apropiado alejarlo. E intentaba alejar a la gente que estaba alrededor, me parecía que se podía evitar que alguien salga herido”.