Alumno habría llamado a escuela de Paraná para alertar de una bomba

Este mediodía se paralizaron las actividades en la escuela Normal de Paraná, a causa de una llamada telefónica alertando de la colocación de un explosivo dentro del establecimiento educativo.



El incidente determinó la intervención de personal del 911, de la Comisaría Segunda, de Bomberos Zapadores y de la Brigada de Explosivos, que frente a la duda, debieron habilitar el protocolo de seguridad.



El llamado ingresó al 911, y allí se pudo registrar el número por el que fue efectuado. Una persona, posiblemente joven o adolescente, le informó a una telefonista policial, que había una bomba en la escuela Normal de Paraná.



Al ser consultado por la uniformada, si era alumno, contestó que sí, y luego a los pocos segundos cortó la comunicación.



Con esta novedad, y teniendo la idea de tratarse de una broma de mal gusto, se debió movilizar el personal necesario para constatar y verificar si se estaba frente a un "chiste" o bien una situación grave.



Personal de la Brigada de Explosivos y personal policial se entrevistó con los directivos de los tres niveles educativos (inicial, primario y secundario), quienes manifestaron desconocer los motivos de la amenaza y que no observaron nada raro en el establecimiento.



Notificada la fiscal en turno, ordenó una recorrida interna e inspección visual en los pasillos, sobre todo del sector secundario, pero no se encontró nada anormal.



El céntrico colegio, ubicado en Urquiza y Corrientes, cuenta en el ingreso con un control de protocolo Covid-19, donde se toma la temperatura y se entrega alcohol a las personas.



Los ordenanzas encargados de estas medidas sanitarias, informaron que no observaron ingresar a ninguna persona ajena al establecimiento.



La fiscal Gimena Ballesteros ordenó el inicio de las actuaciones por el delito de Intimidación pública, para lo cual recibirá en las próximas horas los informes del 911, que dan cuenta del registro del celular donde se realizó la llamada, que coincidiría con el mismo número que hace poco tiempo, efectuaron bromas de mal gusto, del mismo tenor.



No se descartaría que el responsable de las llamadas, pueda ser un alumno del propio establecimiento. Tal situación se confirmará o descartará con el informe que entreguen las compañías telefónicas a la Justicia, indica diario UNO.