Control sorpresivo en Túnel: detectaron caminero con 2,04 de alcohol en sangre

En el marco del Plan de Accesos Cuidados, se desarrolló un operativo de interfuezas en el Túnel Subfluvial. La propuesta tuvo como objetivo detectar a todos los conductores que no están cumpliendo con las normativas vigentes.“En el operativo se constató a dos conductores con alcoholemia positiva”, dijo la directora de Agencia Provincial de Seguridad Vial, Antonella Cerruti, aIndicó que “uno de los conductores transportaba cereales y su graduación alcohólica era de 0,19, en tanto el otro era más elevada, tenía 2,04 de alcohol en sangre y conducía un camión que transportaba motores”.En este sentido, destacó que “en la ruta los conductores profesiones de camiones, colectivos, remises, taxis la tolerancia es cero; en tanto para los conductores de autos y motos particulares es de 0.20 y .050 de tolerancia”.“Realizamos cien operativos diarios en las rutas que atraviesan toda la provincia de Santa Fe”, dijo y remarcó que “los controles no son en vano ya que en las ultimas estadistas Santa Fe logró posicionarse tercera respecto a la cantidad de siniestros viales, y hace no mucho tiempo estaba segunda”.Por su parte, la policía de Seguridad Vial, Marcela Muñoz, “Afortunadamente se logró detectar a tiempo a los conductores alcoholizados y se evitó una tragedia”, explicó y resaltó que en los puestos se hicieron los controles de alcoholemia en los transportes públicos y de carga.“Es importante respetar las leyes y cuidar al otro”, culminó.