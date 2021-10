Horror: una policía mató de un tiro a su bebé y luego se suicidó

Según informaron fuentes judiciales a la agencia Télam, el hecho se registró este miércoles a las 9 en una casa ubicada en la calle Antequera al 1500, en esa localidad de la zona oeste del Gran Buenos Aires.



Voceros de la fuerza informaron que una mujer se comunicó con el sistema de emergencias 911 para alertar que su hija policía había baleado a su bebé y que luego se disparó ella misma.



Los efectivos al ingresar a una de las habitaciones, observaron a una joven, a quien identificaron como Belén Elizabeth Aquino (28), oficial de Seguridad y Custodia de la PFA. Presentaba a simple vista una herida de arma de fuego en el cuello.



También hallaron a un bebé de un año con un impacto de bala en el cráneo, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de una ambulancia. Al llegar a la vivienda, los médicos constataron el fallecimiento del bebé y de la joven.



Los efectivos se entrevistaron con la madre de la policía, quien les contó que se encontraba en la parte delantera de la vivienda cuando escuchó dos detonaciones de arma de fuego.



Por este motivo, se acercó a la habitación y encontró a su hija fallecida arriba de la cama, al bebé sobre su regazo y en la mano derecha de la joven un arma de fuego, añadieron los voceros.



La escena del crimen fue preservada hasta el arribo de los peritos de la Policía Científica y los agentes secuestraron la pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros de Aquino.



Interviene en la causa el fiscal Claudio Oviedo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial de Morón. El último posteo La joven había subido a su perfil de la red social Facebook una frase del grupo La Renga, que terminó siendo un anticipo del trágico desenlace.

"Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar que de ventaja te da una vida", escribió la mujer, acompañando la oración con una fuerte imagen en la que una mujer besa a una figura cadavérica.



"Es... Totalmente increíble... Hablamos hace unos días y me dijiste que estabas tan bien... No puedo terminar de aceptarlo... Espero que sigan divirtiéndose con tu bebé.... Hasta que nos volvamos a ver Belu", escribió uno de sus contactos en la red social al enterarse de la noticia.

"Beluuuu no lo puedo creer . X dios.... Si es verdad que existís dale fuerza a la familia x esta horrible noticia..... Que en paz descanses. Bell y tu bebito, hermoso principito", escribió otra persona.



Clarín.