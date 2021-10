Abuso de armas en Concordia: Jurado popular declaró culpable a Claudio Martínez

El jurado popular declaró por unanimidad culpable a Claudio Marcelo Martínez por el delito de abuso de armas. Con respecto a Laureano Alexis Martínez no pudo llegar a un veredicto unánime respecto a su culpabilidad o no culpabilidad del delito de homicidio simple, aún después de dos deliberaciones. Por este motivo, el juez técnico declaró el estancamiento del juicio para este imputado y la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), a través de los mecanismos designados en la Ley de Juicios por jurados, deberá disponer la integración de un nuevo jurado y un nuevo juez técnico, para que se realice un nuevo juicio.



La audiencia de cesura para fijar la pena a Claudio Martínez se realizará el próximo 27 de octubre a las 8.30.



El proceso, que comenzó el pasado 15 de octubre y culminó este miércoles con los alegatos de clausura, las posteriores instrucciones del juez Eduardo Degano y el concluyente dictamen del jurado popular fue el segundo que se sustanció en esa ciudad y el décimo primero que se realizó en Entre Ríos, a partir de la aprobación de la ley de creación del Instituto de Juicio por Jurados.



Todas sus instancias fueron transmitidas en vivo y en directo por el canal de Youtube del Superior Tribunal de Justicia y se realizaron cuidando los protocolos vigentes de higiene y seguridad.



Durante el proceso, el Ministerio Público Fiscal fue representado por el fiscal José Núñez, mientras que los abogados Juan José Bukténica y Gerardo Romero ejercieron la defensa técnica de los imputados Laureano y Claudio Martínez.



Los hechos que se imputaron



El 19 de julio de 2020, en horas de la tarde y frente a su domicilio en la ciudad de Concordia, Laureano Martínez y su padre, Claudio Martínez, agredieron con golpes de puño y patadas a Agustín Areguati.



Durante la pelea Claudio Martínez disparó con un arma de fuego calibre 9 milímetros a Areguati, aunque no llegó a herirlo. Buscando escapar, Areguati se refugió detrás de una camioneta, lo que Laureano Martínez aprovechó para asestarle una puñalada debajo de la región mamiliar izquierda del tórax, provocándole la muerte.



Tras lo ocurrido y a fin de amedrentar a eventuales testigos, Claudio Martínez mostró a sus vecinos el arma que llevaba en su cintura.