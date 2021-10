Asesinaron a un remisero y detuvieron a menor que debía cumplir domiciliaria

Internacionales Encontraron en Florida pertenencias del novio de joven influencer asesinada

Un remisero fue asesinado hoy de un disparo en el pecho por un delincuente que luego se llevó su vehículo del lugar donde trabajaba la víctima, en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, y por el crimen fue detenido un adolescente de 17 años que tiene antecedentes penales y cumplía arresto domiciliario por otro delito, según informaron fuentes policiales.El episodio ocurrió entre las 2:00 y 3:00 de la madrugada de este miércoles cuando un sujeto armado ingresó a una remisería ubicada en la calle Carlos Casares, entre Isleños y Obligado, en la citada localidad del partido de La Matanza.La víctima fue identificada como Gastón Ferreira, de 45 años, quien llegó sin vida a la guardia del hospital Diego Paroissien de Isidro Casanova.Según testigos del hecho, el adolescente primero le disparó en el pecho a Ferreira, tras lo cual tomó las llaves del auto para escaparse.Luego de una persecución la policía logró detenerlo en el cruce de las calles Martín Coronado y Esquiro, en Isidro Casanova.El apresado fue trasladado hacia la comisaría segunda de Gregorio de Laferrere y en su poder se incautó un revólver calibre 38 milímetros marca Doberman con municiones.La dueña de la remisería y prima de la víctima, Carina, contó así los hechos: "Llegó de un viaje, estacionó y los otros remiseros dijeron que este chico apareció de la nada, se le acercó a Gastón, le disparó y le sacó la camioneta. Dicen que les disparó a todos, gracias a Dios no hubo más heridos"."La policía trabajó perfectamente, lo agarraron rápido y lo agradezco mucho porque Matanza está muy abandonada. Acá no existe la seguridad, desgraciadamente no existió nunca", manifestó la mujer.Además dijo: "Este chico estaba cumpliendo una condena domiciliaria por robo de automotor. Se supone que los derechos humanos lo ayudaron a él para que cumpla su prisión en su domicilio. No entiendo dónde estaba la familia de ese chico que salió y mató".Si bien la causa fue caratulada como "homicidio en ocasión de robo", familiares de la víctima creen que se trató de un "ajuste de cuentas" ya que el agresor primero le disparó a Ferreira y luego se llevó su auto.En la causa, interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del fiscal Gastón Dupláa.