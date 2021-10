Detuvieron a sujeto que robó la billetera a un colectivero

Detuvieron a un sujeto por el robo de la billetera al chofer del colectivo urbano en el que viajaba como pasajero; durante la aprehensión le hallaron 8.300 pesos.



De acuerdo al parte policial, el colectivero, al llegar a la garita de calle Vuelta de Obligado y Mñor. Rösch, descendió de la unidad para ir al baño, pero al tomar sus pertenencias personales, celular, billetera y dinero de los pasajes, no encontró su billetera; fue por ello que les consultó a los cinco pasajeros que se encontraban en el interior si la habían visto, y todos contestaron que no. El episodio ocurrió en la tarde de este martes en el interior del colectivo urbano de la Línea Nº7, en Concordia.



Según se informó, el chofer cerró las puertas del colectivo y detuvo la marcha del mismo frente a la sede de la comisaría quinta, volviendo a preguntar por su billetera -describiéndosela como era- y nuevamente todos respondieron que no. Luego, el trabajador hizo un recorrido por el interior del colectivo, pero al no hallarla, les pidió a los cinco pasajeros que lo acompañen hasta la dependencia policial.



En detalle, primero descendió el chofer y detrás de él, los cinco pasajeros; puesto que el último, uno que había subido en calle Humberto Primo, siguió de largo por Avenida Mñor. Rösch hacia el norte y dobló por calle Vuelta de Obligado hacia el oeste.



El colectivo dio aviso a los funcionarios policiales, y uno de los efectivos le ordenó que se detenga y regrese. Al volver, el colectivero le dijo varias veces que le entregue la billetera; el hombre en cuestión sacó del bolsillo de su pantalón la billetera buscada, pero al tomarla el chofer, encontró su documentación personal y no así su dinero.



El trabajador del volante volvió a exigir su dinero, a lo cual, esta persona sacó un puñado de billetes de su bolsillo; el damnificado los recibió y reconoció que era el monto que él tenía en el interior de su billetera, siendo un total de $8.300.



Se recepcionó la denuncia y se comunica lo sucedió al Fiscal en turno quien dispone que sea alojado en la Alcaidía Policial por el supuesto delito de Hurto.