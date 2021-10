Polvareda y “milagro”: qué dijo conductor que se salvó en impresionante choque

Un impresionante accidente ocurrió el martes a la tarde en la Ruta Provincial Nº11, a la altura del kilómetro 52, más precisamente en jurisdicción de Costa Grande.Fuentes policiales señalaron aque el siniestro vial, se produjo a las 13, involucró a un camión Volvo con acoplado y una camioneta Toyota Hilux, la cual, tras el tremendo impacto quedó sin su techo.El camión era conducido por un hombre de 54 años domiciliado en San Benito, mientras que la camioneta, era guiada por un hombre de 37 años, domiciliado en la localidad de Crespo, el cual dio detalles de lo sucedido.sobre la ruta, en la misma dirección en la que iba yo”.“Fue cuestión de segundos, por lo que, pero no pude evitar el choque”, manifestó.Enseguida puso de relieve que “el cinturón de seguridad y otras, por lo que salí caminando y empecé a juntar mis cosas, porque estaba todo desparramado”.Acotó que, inmediatamente, “mucha gente se arrimó a socorrerme; no podían creer cómo había terminado casi sin lesiones. Dios me acompañó y me salvó. Puedo contarlo, pero estoy en shock todavía.”, dijo Wagner.Finalmente, en declaraciones aexpresó que “me hicieron los estudios y solamente tengo un hombro con un problema solucionable, pero no tengo fracturas. Quiero agradecer a todos por preocuparse”.